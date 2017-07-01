新北國際兒童大使 赴日參與2017亞太兒童會議授旗

新北市今年代表臺灣出席第29屆日本福岡亞太兒童會議(APCC)，新北市各報名遴選國小經新北市政府初審，以及主辦單位教育部國教署委請清華附小辦理複審作業，最後由秀朗國小取得臺灣區代表權。今（1）日在秀朗國小舉辦「新北國際兒童大使赴日參與2017亞太兒童會議授旗典禮」，由教育局長林奕華授旗給即將代表台灣赴亞太兒童會議的學生。學生代表以流暢又自信的外語進行自我介紹與順口溜表演，並表演富有台灣特色的舞蹈，贏得在場嘉賓的一致好評。

局長林奕華指出，亞太兒童會議是以慈善為宗旨，勉勵學生以台灣兒童大使代表的身分，向各國展現台灣的友善、熱情與兼容並蓄特質，讓世界看見台灣，也看見新北市，向國際傳遞出台灣對國際的愛與關懷。期許每一位兒童大使代表在這次的會議，將多元文化的認知與感動傳遞給大會中的國際朋友。

獲得兒童大使代表的六位同學，當初必須先通過校內第一階段英語聽力閱讀能力初選，再經過中英文表達能力、特殊才藝表演及團體團隊表現力的第二階段複試，才獲選成為兒童大使代表。為了融入APCC活動，學校為他們規劃一系列英日語言學習、溝通策略、國際視野、國際禮儀、才藝表演及模擬寄宿家庭課程。例如「HelloAPCC!認識APCC」對APCC的理念和運作有深入了解；「HelloAsia!認識亞太國家」針對本屆與會的國家進行討論，了解各國地理位置、宗教、語言、地方特色等；「GlobalViews全球觀點」針對國際重要環境、宗教、兒童人權等議題進行基礎了解，更提供「NIPPON!日本學問大！」體驗日本文化理解與禮儀。

六位兒童大使現場表演「滿山春色」舞蹈，化身為春天的採茶精靈，更舞出新北市市花—茶花的優美，冀望透過這個表演提升新北市與台灣的能見度。吳伊晨同學表示，在行前培訓課程中，練習日文的自我介紹，學習日本文化和禮儀，很期待這次出訪，透過國際交流傳遞愛與和平的信念，發揮團隊合作，提升獨立應對的能力。秀朗國小校長陳秋月表示，透過與當地住宿家庭成員互動及融入當地學校學習，學生可以深刻體驗日本的風俗文化與生活習慣，培養學生在國外獨立自主的好機會。

教育局指出，新北市積極推動國際教育，辦理AIESEC國際見習生交流、教室連結網絡社群（CCOC）及模擬聯合國會議，辦理多元文化相關競賽、締結姊妹校等各項共學活動，以培養學生的國際競爭力，期望鼓勵學生多參與國際教育活動，拓展視野，擁抱世界，成為具有國際移動力的人才。