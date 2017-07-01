光明與黑暗  改寫二戰歷史的德國小鎮

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）Peenemünde是德國東北烏瑟多姆島(Usedom)上的一座小鎮，地處佩內河(River Peene)流入波羅的海的出海口，因其長達400公里的海岸線適合做為火箭測試地點，在1935年受工程師馮布朗(Wernher von Braun)欽點為二戰時期德國研發並測試V1與V2火箭的秘密基地。

《BBC》報導，大型建築工事開始在這座小鎮展開，當時Peenemünde是全球最大、最現代化的軍備中心，約有12,000名工人在此處製造巡弋導彈與大規模火箭，佔地約25平方公里，而Peenemünde在此時所發展出來的研究技術使它不只在歷史上最大一場戰爭占據重要意義，更影響了日後發展的大規模毀滅性武器與太空旅遊。

然而，這些先進科技的進步最早卻出自於邪惡的意圖，德國火箭專家多恩伯格(Walter Dornberger)曾帶領德國在此處成功研製全球第一枚長程火箭V2，1942年他曾寫道，「發明一項革命性的工具能帶給國家無敵強大的軍事、經濟和政治實力，正是全球工程師的夢想。」

1943年6月，2,500名集中營的奴隸或戰俘被壓至Peenemünde協助建造這些可能用來摧毀他們國家的武器和火箭，同年夏天英軍開始體認到Peenemünde的可怕和潛在威脅，偵察機和航空攝影機確認德軍正在建造長程武器，8月17日當晚英國皇家空軍發起名為Operation Hydra的秘密行動轟炸Peenemünde火箭基地，是英國在二戰期間針對單一目標的最大攻擊。

儘管這次空襲並不完全成功，但延遲了德軍火箭的製造，並迫使德軍將火箭製造基地移往位於德國中心、地底下的Mittelwerk軍火廠。

事實上，當年因為Peenemünde的工廠於1939年希特勒宣戰時尚未完全建成，因此希特勒對武器建造的優先順序抱持懷疑，也在煩惱V2的資金尚未到位，導致德國研製V2火箭的進程曾一度延遲，幸運改寫了二戰歷史。

1944年當希特勒發現自己戰略的失算後，對多恩伯格表達懊悔，他說，「我必須對你們道歉，當年你們告訴我這研究多麼重要時，我沒有聽進你們的意見。」

如今Peenemünde 只留下偌大的紅磚博物館展示著當年建造的遺跡，而這個沿海小鎮所寫下的歷史，不只反映出科技的影響，更反映了科學家與工程師在世界歷史上的角色，博物館策展人Dr. Philipp Aumann表示，「進步與革新通常是現代社會的關鍵要素，身為一個社會，我們有能力決定什麼會被研究與發展。」

這座曾經呈現出人性最光輝與黑暗的小鎮，即使遙遠在德國邊境，卻因為歷史而與所有人都產生了緊密聯繫。