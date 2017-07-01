MOD套餐部分頻道異動，中華電信將提供多元優惠方案維護用戶權益

中華電信公司今（30日）表示，明天起，MOD上架頻道數由197個增至200個頻道，中華電信MOD自7月1日起將重新出發，除原有36個免費頻道外，其餘所有付費頻道將可單頻單選，收視訂戶可以依照自己的需求加以選擇與組合，隨心所映。

但因有部份頻道營運商未能協商完成組合頻道套餐之事，將有部分套餐頻道因而異動。此次未能完成協商的營運商主要是台灣互動電視，台互在豪華套餐內計有44個頻道，針對此一情況，中華電信特別說明，這44個頻道仍在MOD平台上，收視戶可以利用單頻單選的方式訂購。隨著豪華餐頻道數異動成為59個頻道，中華電信也協調將價格由原來的270元調整成145元，收視訂戶可以以套餐搭配單點的方式組合想要看的頻道，如果訂戶因此要轉其他套餐，中華電信將不收取解約金，並且回饋客戶看片金，訂戶如因此而退訂，中華電信也會尊重客戶的選擇。在這次的改變中，中華電信決定盡最大的努力，保障客戶權益。

中華電信MOD長期受法令限制，對頻道經營及頻道組餐均無主導權，又受限於媒體環境無法引進熱門頻道，讓MOD經營陷入困境。7月起，MOD提倡頻道依其收視貢獻度分潤，讓每一個頻道在公平合理的機制之下，得有正向發展的機會。中華電信除了繼續開放MOD平台，也會持續以公平尊重各頻道營運商的態度，協助頻道營運商擬訂合理定價，讓好的頻道上架，嘉惠更多套餐訂戶。

中華電信同時指出，該公司最重視MOD 135萬客戶的需求與權益，除了會持續傾聽客戶的聲音，也會在平台面及頻道面持續精進服務品質，以感謝客戶的支持。7月起MOD己有新的體育頻道、兒童頻道加入，配合中華電信週年慶，MOD將推出更多優惠行銷方案，讓訂戶選擇更多、看得更開心。