海內外青年志工帶領弱勢學生創意動手學英語

新北市2017學年度「EasyLeap海外青年志工英語輔學實驗計畫」於今(1)日在新北市中和國中辦理海內外青年志工歡迎會，教育局林奕華局長在海外青年志工帶領下，一起體驗營隊課程，不論是饒富科學意義的尿布吸水、FizzInflator汽球打氣實驗，還是精彩刺激的美式曲棍球運動，所有參與者覺得趣味連連，課程有創意又好玩。

局長林奕華表示，EasyLeap計畫推動已邁入第3年，以「弱勢優先」、「個別輔導」為原則，透過海外志工英語營隊及線上平台視訊方式，提供本市學習弱勢的國中小學生英語學習機會，提升其英語學習動機。此外，學習弱勢學生透過長達一年的線上課程，與海外志工建立友誼，更是難能可貴的人生經驗。感謝86位海內外青年志工願意奉獻自己的暑假時間，帶領500位學習弱勢學生體驗全英語美式文化營隊。期勉大家在2週的英語輔學營隊服務期間，帶給自己與參加學生滿滿的收穫。

今日的開幕儀式，先由本地及海外志工們帶來精采的開場舞蹈，展現青年志工活力。新北市教育局為發揚「教育有愛、學習無礙」精神，自2014年度起與慧智海外教育基金會合作，招募海外華裔青年志工，透過暑期營隊活動及一年線上平台互動學習課程，建立本市國中小學生與華裔青年志工間學習伙伴關係，並提供學生個別化英語學習機會，引發英語學習興趣；此外亦招募本市青年志工，攜手海外志工共同辦理營隊，從中涵養服務精神並拓展國際視野。

本計畫分三階段實施，第一階段為準備期(2016年5月至6月)，透過美國慧智文教基金會及北大高中招募海外華裔青年志工58位、新北市高中青年志工26位，完成每位志工專業培訓課程。第二階段為執行期(2016年7月1日至31日)，海外志工於今年6月底前到訪新北市，自7月1日至2日於中和國中與國內志工共同進行整合訓練，7月3日至7月14日至中和國中、江翠國中、中平國中、正德國中及鶯歌國中辦理為期兩週的英語輔學營隊，帶領新北市約500位國中小弱勢學生共同參與英語營隊活動，課程內容豐富多元，營隊最後一天(7月14日)將於5所中心學校分別舉辦成果發表會，讓學生充分展現二週英語學習成果。第三階段為延續期(2017年9月至2018年6月)，由海外志工與新北市曾參與暑假營隊學生進行為期一年的「線上伴讀」，透過線上平台進行個別化英語教學，提升學生英語學習興趣，並持續加強學生英語能力。

新北市非常重視英語教學及國際教育，教育局自2016年度起推動「卓越人才LEADING未來」三年計畫，逐年挹注經費，改善學校教學軟硬體，並積極引進外籍英語老師加入教學現場，今(2017)年度已設置80間國中英語情境教室，並聘任85位外師配置於本市高、國中及國小，涵蓋全市九大分區。此外，為弭平新北城鄉教育資源落差，透過「城鄉共學外師遠距教學計畫」締結伙伴學校，期盼應用「NTTV校園英語影集」等數位教材的編製與運用、網路遠距視訊教學、開放外師教學場域結合英語輔導團擔任教學演示、主題分享等策略，提供多樣化的學習情境，經由體驗不同文化風情與生活，涵養學習興趣，增進英語應用能力，提升本市學生英語學習成效。