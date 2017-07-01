讓聖賢智慧永流淌 近2千人齊聚雲林福智誦經典

(台灣英文新聞 / 林靜怡 雲林報導) 福智文教基金會今（1）日在雲林舉辦第10屆的經典背誦大會考，要用背誦的方式傳承與創新聖人的生命智慧。福智文教基金會表示，經典蘊含聖人生命成就的驗證，亦是中華文化屹立千古的精隨。

福智文教基金會今（1）日在雲林舉辦第10屆的經典背誦大會考，來自全台1,989人分成三組，報考數字達2,788萬字。

郭基瑞執行長說，聖人的心法文字透過背誦早已背進腦中，在經過多種生活歷練以後，經典意義便自然浮現，漸漸的建立正確的認知，進而成為生命方向的引導和待人處事的準則，「經典有如站在巨人的肩膀上看天下，讓生命看得更寬廣。」

圖為經典背誦高階會考首日 (照片由台灣英文新聞提供)

根據福智文教基金會的統計，2015年有1,565人應考經典背誦高階會考，2016年有1,780人，而今(2017)年共有1,989人。今年的成人組共計有338人參加，比起大前年的198人增加了140人。

而長青組在2016年報考高階會考的人數有11人，今年則有32人、增加了21人。值得注意的是，今年有一名20多歲的女性應考人除了挑戰19萬字的背誦外，還有16歲的高中生與59歲的考生挑戰2萬字以上的經典背誦。

讀高二的廖同學說，在3C產品與背書間， 3C產品的誘惑力雖然大於經典背誦，但是住校期間在環境的影響下，背誦經典早已是一種習慣了，他說，背誦經典時會遇到瓶頸，但只要降低自身的心態就能漸漸和經典相感應；在眾多經典中，又以佛經文字較難理解，所以最難背誦，其他經典因是用古文寫的，還是較容易背誦、讀懂。

三位考生分享背誦經典的好處。(照片由台灣英文新聞提供)

在東吳大學任職的翁教授說，從2006年加入成人組的經典背誦班開始，自己也將聖賢的智慧融入學校課程，鼓勵學生透過背誦經典，落實經典於生活中，讓學生能夠在聖人的涵養中學思並進。

福智文教基金會說，經典背誦有三法，第一是先從文字背起，其次是在義理上反覆研討，最後是對環境觀察，照著所學去改善人生。

上日下常老和尚說，把聖人傳遞下來的經驗和理路學會，就是把我們凡人的習氣扭轉成聖人的善妙習氣，依循著聖者足跡前行，讓我們少走許多冤枉路，從許多的迷失和痛苦逃脫出來，生命的格局就會完全不一樣。

會場外頭擺放一尊孔子雕像 (照片由台灣英文新聞提供)