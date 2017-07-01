「禁止在公共場所吸菸」10年後  英國社會的改變

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）英國於2007年修法通過，實施室內公共場所全面禁菸，包括辦公大樓、酒吧、餐廳和電影院等，當年最受反彈的就是酒吧禁菸這項規定，《BBC》報導這項規定在實施10年後對英國人民的日常生活造成哪些影響呢？

一、禁令頒布的前18個月，全國幾乎遵守規定

儘管這項法案備受爭議，但當法案於7月1日生效開始，在實施的前18月內，政府部門抽查全國近6萬個營業據點和公共場所，98.2%抽查處確實遵守規定，89.3%抽查處也換上了「禁止吸菸」的告示牌。

往後，社會大眾的支持越來越多，持續到今天變得十分強烈，根據YouGov針對全國逾4千位民眾所做的民調顯示，約有四分之三的民眾支持這項法案，僅12%仍希望廢除。

二、酒吧有受到影響嗎？

自2007至2015年，英國約有7千間酒吧或夜店倒閉，許多反對者說是因為禁菸政策所致，但其實數據顯示英國人喝酒的數量也大幅下降，根據英國啤酒和酒吧協會(British Beer and Pub Association)統計，酒類的稅金在2008至2013年提升42%，同時在吸菸禁令頒布的那段時間，全球也正遭遇金融風暴的危機，對英國經濟也有重大衝擊，導致目前的平均實質薪資仍低於十年前。

面臨這麼多困難，BBPA發言人Neil Williams表示，很難準確說明吸菸禁令就是造成酒吧數量減少的原因，因為於此同時仍有很多酒吧生存下來，轉型朝向更高品質、吸引家庭客的經營，這些小孩以往是不喜歡充滿菸味的酒吧。

三、越來越少人抽菸

英國的抽菸率也在下降，目前全英國僅有17%的人有在抽菸，但其實抽菸率的下降早在1970年代就開始，近年下降幅度則是逐漸趨緩，因為當抽菸人數下降到一個程度，剩下的就是已長久習慣、戒不掉的抽菸者，下降幅度自然也就減緩，但到底有多少人是因為禁令而停止抽菸，數量仍無法估算。

四、年輕人戒掉吸菸習慣

抽菸的年輕人(約11至16歲)比例自禁令頒布的2007年開始，至今已減少約一半，但同樣難以評估有多少人數是禁令的緣故，不過若觀察喝酒比例、毒品使用或青少年懷孕比例，都可以發現年輕人的行為正在慢慢改變，背後的解釋原因很複雜，有人認為是年輕人花更多時間在社群媒體上，而改變其他活動模式。

五、對吸菸者的態度改變

禁令也在淺移墨化之中改變吸菸者的態度，在2007年禁令頒布後，有23%的人曾嘗試戒菸，也引發大眾對二手菸的危機意識，因為人們都會希望保護身旁親友的健康。

根據YouGov民調顯示，受到吸菸禁令影響，14%的吸菸者決定戒菸，20%的吸菸者則是減少抽菸次數，但仍不能忽視電子菸的作用，今天每20個16歲以上的人就有1個在抽電子菸，四分之一是之前曾吸過菸的人。

六、更少孕婦在懷孕期間抽菸

英國一向是孕婦在懷孕期間抽菸的高比例族群，曾經高達每10位孕婦就有1人吸菸，儘管這比例有下降，但幅度緩慢。

七、貧富對立

根據英國國家統計局(ONS)資料，平均年薪在1萬英鎊(40萬台幣)以下的民眾抽菸的可能性為19%，年薪4萬英鎊(160萬台幣)以上的民眾抽菸可能性為10.7%，前者幾乎為後者的兩倍。

八、酒吧工作者變得更健康

英國健康部於2011年委託做成的報告指出，在禁令頒布後，酒吧工作者的呼吸道患病率大幅下降，這份針對46家酒吧、178位工作者的調查指出，2007年患有呼吸道疾病的酒吧工作者比例約67%，但2008年隨即下降到40%。

九、健康益處仍需時間評估

然而，禁令到底對英國人民的健康帶來什麼影響，仍需更久的時間才能評估，儘管近年來因吸菸的入院和死亡人數有下降，但十分緩慢，因此仍需要更久的時間評估低吸菸率對健康的成效。

以肺癌為例，約有85%的案例都出自於吸菸，但男女吸菸而引發肺癌的比例卻直到2012年都呈不同方向成長，男性因吸菸獲得肺癌的比例下降，女性則增高，這卻與2007年吸菸禁令沒有直接關聯，而是因為男性在二戰後就開始吸菸，較女性於1960年代才開始吸菸來得早，因此受吸菸而得肺癌的比例也較早開始下降。

儘管目前全球對吸菸態度漸漸反對，也有許多法規修正讓香菸越來越難取得，越來越少場所開放吸菸，但仍是個掀起社會爭議的問題，值得英國政府在十年之後再次檢視法案，也需要全民共同思辨。