7月1日台灣各報頭條速報

聯合報：美中過招 川普3箭齊發



聯合報1日報導，美國政府6月29日宣布總值14.2億美元的對台軍售，並制裁與北韓有生意往來的大陸「丹東銀行」，再加上廿七日將大陸列為人口販運最嚴重國家之一，招招挑動北京敏感神經。同時，華府智庫公布最新衛星空照圖顯示，北京在南海3個人工島礁出現新的軍事建築。



中國時報：年改三法通過 小英：所有責難到我為止



中國時報1日報導，立法院臨時會通過年金改革三法，蔡英文總統昨天表示，這一次修法完成後，預計可以為國庫省下1兆4千億元，「改革是我們的承諾，我們沒有辜負人民的託付」；「改革壓力我會承擔，所有責難到我為止」。她強調，「 不要對特定立委言語攻擊，有任何代價我一肩扛起」。



蘋果日報：美對台軍售433億 川普上任後首次 中斥美：屢教不改



蘋果日報1日報導，美國務院昨批准對台14.2億美元（約433億元台幣）軍售案，並已正式通知美國會，這也是美國總統川普上任以來，首筆對台軍售交易。美國務院發言人諾爾特稱，這代表美國強化「支持台灣自我防衛的能力」。我國防部強調，軍售案顯示美方對我國防安全高度重視；但中國外交部要求美方撤銷對台軍售計劃，停止美台軍事聯繫，以免損害中美關係。



自由時報：習近平訪港閱兵 美宣布對台軍售 美府中國通：美中蜜月結束



自由時報1日報導，在中國國家主席習近平6月29日訪問香港首日，美國當局不僅宣布將出售價值達14億美元的軍備給台灣、對與北韓交易的中國丹東銀行實施制裁，甚至敦促中國維持香港的一國兩制、尊重香港的公民自由，專家指出，美國行動的時間點尤具挑釁意味，形同宣告美中蜜月期已經結束。