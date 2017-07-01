9張照片看香港回歸20年 一個香港兩樣情

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）1997年7月1日，在香港最後一任總督彭定康(Chris Patten)在維多利亞港搭乘遊艇離開後，英國結束了對香港150餘年的統治，取而代之是中國在「一國兩制」下的治理，香港特別行政區卸下大英帝國的國旗，換上中華人民共和國和香港旗幟，而遠在北京的天安門廣場上，煙火正大肆慶祝著香港回歸。

回歸二十年後，香港面貌是否有所改變？透過常駐香港的《美聯社》攝影師Vincent Yu的鏡頭，帶讀者對照香港20年。

Vincent Yu的攝影作品涵蓋全球重要的地方與國際新聞，包括1989年六四天安門事件、1995年阪神大地震、2004年雅典奧運、南亞海嘯和2008年北京奧運等，他對香港市容景觀的捕捉，有助於讀者更深入了解香港面貌。

1997年6月30日 在英國統治香港的最後一天，原本懸掛於香港總督府的英國國旗最後一次降下，同時間正在舉辦香港最後一任總督彭定康的告別儀式。

1997年7月1日 在這張香港回歸典禮的照片上，可以看到各國政要和外賓參與盛大的典禮，在香港會議展覽中心內，中國國旗(左)升起而英國國旗(右)降下。

2017年5月31日 在英王喬治五世紀念公園內，一棵榕樹根錯綜蔓延覆蓋住整面牆，只露出一小面徽章，呼吸著中共統治下的空氣，但似乎緬懷著英國殖民的那些曾經。

2017年6月4日 適逢六四天安門事件28週年紀念，上萬人於這天參加維多利亞公園內的燭光守夜，中間擺放著「民主女神」的雕像，哀悼那些在天安門事件中被中共政府強行鎮壓而犧牲的民主鬥士。

2017年6月8日 中國和香港旗幟在香港政府總部東翼迴旋處(又稱公民廣場)飄揚，這裡在2014年7月後就被當局用柵欄圍住，引發抗議者不滿，他們堅持香港當局之前曾承諾要將這裡開放給抗議示威，9月一群學生突襲表示要「重奪公民廣場」。

2017年6月28日 民主派運動人士高喊標語，身穿印有「無罪釋放劉曉波，香港市民要真普選」字樣的黑衣，爬上金紫荊廣場中、於1997年遺留下的巨大花朵雕像，還有人爬進花朵銅像內部高喊「不要習近平」，遭警方強制拘留。

2017年6月28日 一棟購物中心大樓外飄揚著中國與香港政府的旗幟，而在購物中心外頭也放置著巨大的布景裝飾，整體氣氛無不熱鬧地慶祝即將到來的「香港回歸二十年」，但許多港人卻無心慶祝。

2017年6月30日 習近平抵達香港準備參加回歸二十週年典禮，習近平參加中國人民解放軍駐香港部隊的閱兵大典，這幾天香港政府謹慎戒備，防止任何抗議示威事件發生。



(以上照片皆由Vincent Yu攝影，圖片來源取自AP。)

二十年了，中共的勢力越來越大，逐漸深入香港社會、經濟、政治各層面，英國的影響力越來越式微，從照片可以看出1997和2017年的差異，港人的心情越來越矛盾，或許風景仍在，但人事已不依舊。