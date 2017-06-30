「櫃買中心南台灣首場業績發表會」反應熱烈

櫃買中心表示，為提供上櫃公司及投資人多元化的服務，6月29日首次於台南地區舉辦業績發表會，除使南台灣掛牌企業可就近與在地投資人及相關法人面對面溝通，拉近機構法人與南部企業的距離外，並藉由此次的業績發表會更加瞭解企業對未來產業發展之擘劃，帶動投資機構法人發現南部優質的公司，提昇整個資本市場量能。當日，投資法人出席踴躍逾160人參與，且對上櫃公司產業前景及未來展望提問熱烈，各上櫃公司董事長都非常重視及支持這次的說明會親自作回應與溝通，為「櫃買中心南台灣首場業績發表會」劃下圓滿句點。

櫃買中心指出，6月29日業績發表會參與之公司計有桂盟(5306)、恒耀(8349)、及皇田(9951)三家台南在地的上櫃公司，皆是擁有創新產品技術且獲利穩定的企業。桂盟公司主要產品為自行車鏈條、汽機車鏈條和工業鏈條等，為全球最大的自行車鏈條生產商，市占率高達70%，各知名大廠都是其客戶，2016年度及2015年度之EPS分別為7.14元及6.22元；恒耀公司主要經營螺絲、螺帽、螺絲釘及鉚釘等車用與工業用扣件製造與貿易，已取得多家國際車廠及零件廠的供應認證，近年來營運績效優異，2016年度及2015年度之EPS分別為5.51元及5.41元；皇田公司為汽車窗簾製造商，公司生產各式汽車窗簾產品，供應世界各大車廠，2016年度及2015年度之EPS分別為9.91元及8.77元，首次辦理投資人的參與超過預期與反應熱烈，讓櫃買中心未來在中南部辦理業績發表會活動將更具信心。

櫃買中心說明，除上述公司外，上櫃公司2017年第1季ESP超過5元之公司計有3家， EPS達2元以上未達5元的公司達31家，合計34家公司EPS皆為2元以上，顯示上櫃公司有許多基本面穩健成長且獲利良好的公司，值得投資人留意。