期交所2017年第3季全市場交易獎勵活動7/3起跑！

臺灣期貨交易所(以下稱期交所)為鼓勵期貨業者、從業人員及法人機構積極推廣並參與交易，本(2017)年第3季持續舉辦多項全市場交易獎勵活動，包含「期貨經紀商及期貨交易輔助人」、「法人機構」、「盤後交易時段」、「匯率類及國外指數類商品」等4項交易獎勵活動，以期進一步活絡期貨交易並擴大期貨市場成長動能。

期交所第3季各獎勵活動內容，依獎勵對象說明如下：

一、自然人

1.夜盤獎勵：每成交1,000口、5,000口，可分別獲得「月月抽-加碼獎」、「月月抽-爭霸獎」之抽獎機會，中獎者各可獲得2萬元、5萬元獎金，總計有33個中獎名額。

2.匯率類及國外指數類商品獎勵：依商品別，每成交達一定口數，可獲1次抽獎機會，中獎者各可獲得3千元獎金，總計有330個中獎名額。

二、法人機構(含期貨自營商)

1.獎勵標的：包含國內股價指數期貨、臺指選擇權、股票期貨、ETF期貨、ETF選擇權、匯率類商品、國外指數類商品及黃金類商品。

2.獎勵方式：當月交易獎勵標的之日盤、夜盤日均量達所訂標準者，分別給予手續費折減獎勵。另為鼓勵參與夜盤交易，夜盤占日盤之日均量達一定比率者，再進一步提供日盤進階折減誘因。

三、期貨經紀商(FCM)及期貨交易輔助人(IB)

1.日盤獎勵：各FCM及IB當月日盤日均量與活動基期(2017年1至6月)日盤日均量相較成長達2%以上者，依日盤月交易總量給予手續費折減5%~16%之獎勵。

2.夜盤獎勵：各FCM及IB當月夜盤日均量占日盤日均量之比重達2%以上者，依夜盤月交易總量給予手續費折減5%~20%之獎勵。

3.匯率類及國外指數類商品獎勵：依商品別，各FCM(含所屬IB)當月交易量、實動帳戶成長達所訂標準者，設有「交易獎」、「實動帳戶成長獎」各5名，獲頒5萬元~1萬元不等獎金。

4.IB分公司經理人：為鼓勵IB分公司經理人積極推廣夜盤交易，依IB分公司當月夜盤交易量排序取前50名，可獲頒2萬~1萬元不等獎金；另鼓勵經理人積極推廣人民幣匯率商品，依交易增量取前5名，各獲頒1 萬元獎金。

上述各項獎勵活動辦法業已公告於期交所網站(http://www.taifex.com.tw)，歡迎上網查詢，積極推廣以爭取佳績。