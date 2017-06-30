中華電信泰國子公司開幕 深耕泰國及東南亞市場

中華電信泰國子公司開幕儀式今(30)日於曼谷Sofitel Bangkok Sukhumvit飯店舉行，特邀請我國駐泰國代表處公使石柏士、泰國台灣商會聯合總會會長劉樹添、泰國電信業者、泰國台商及當地企業主等貴賓約100位蒞臨，為中華電信啟動新南向、深耕東南亞市場見證歷史的一刻。

中華電信董事長鄭優表示，中華電信配合政府新南向政策，與東協國家建立密切合作關係，尋求與當地電信業者合作，協助台商在東協十國發展，開創商機。

中華電信總經理謝繼茂於今(30)日開幕致詞時表示，「中華電信投注1億元泰銖資本額成立泰國子公司，將在電信數據服務、資通訊及物聯網等領域與泰國電信業者及資通訊服務業者合作，共同深耕泰國市場。」

中華電信泰國子公司董事長簡志誠也指出，「中華電信將成立近20年的曼谷辦事處正式升格為泰國子公司，此充分展現中華電信配合政府新南向政策、積極耕耘東南亞市場的決心。」

東協為全球第7大經濟體，更預估將在2030年躍升為第4大，龐大商機及市場潛力吸引全球目光。其中泰國為東協第2大經濟體，不論在汽車工業、農業、旅遊業的發展均卓然有成，近年來在文創經濟、創新設計品牌等領域更是躍上國際舞台；2016年發布的大規模經濟改革計畫「泰國4.0」，從2017年到2036年的20年內，每5年一個發展階段，預估對於泰國及周邊區域經濟提升將有極大的挹注。

曼谷是全球跨國企業進入東南亞市場的重要據點，中華電信於此設立泰國子公司，加上2008年及2011年成立的新加坡及越南子公司，構成東南亞地區服務據點金三角，將可更有效率地提供國際企業進出東南亞地區的電信及資通訊服務。中華電信目前在全球已投資12條國際海纜，其中有APG及SMW3海纜登陸泰國，並與中南半島電信業者共同建置中南半島跨國環狀骨幹網路，將可成為泰國子公司服務泰國台商及當地企業客戶的堅實基礎。

泰國子公司董事長簡志誠表示，「泰國子公司第一階段先專注於電信數據業務，包含國際專線、IPVPN及IP轉訊，第二階段將拓展至資通訊及物聯網服務，包含資安、智慧家庭、智慧能源、智慧交通及智慧城市等新創應用。泰國子公司將善用中華電信國際網路資源及在台灣資通訊服務之技術與經驗，秉持中華電信永遠走在最前面的企業精神，提供台商及泰國企業客戶更全面更即時的資通訊服務。」