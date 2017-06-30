富藝旅台北大安慶周年 首年住房率8成達標

富邦旅管首間旅館Folio「富藝旅台北大安」將於今年8月開幕滿一周年，透過以藝術與設計為核心，帶給旅客全新旅遊體驗，真正體驗在地台北生活，首年平均住房率8成目標達標。在即將滿一周年之際，富藝旅台北大安自7月1日至8月31日推出一系列住房、餐飲、手作課等慶祝專案，讓旅客能在旅館內感受好住好吃又好玩的體驗。住房專案包含優惠價僅TWD3,999元的「朝夕好食眠•一泊二食住房超值優惠」，2人入住可享2客早餐及雙人午或晚套餐。館內餐廳Port23也推出結合台東鹿野「春一枝」夏日限定飲品「冰棒泡泡」的「周年慶雙人套餐」，每套TWD1,280元，雙重優惠感謝這一年來支持的消費者。另推出Folio獨家旅行香氛蠟燭，與8月3門DIY手作課程，讓旅客能在旅途中，創造獨特旅行記憶。

富邦旅管副總經理黃絢霞表示，「富藝旅台北大安」是富邦旅管首間自營旅店，位於台北市中心捷運大安站旁，將屋齡逾40年舊銀行宿舍打造成結合客房、餐廳、無牆美術館的場域，並在短短一年中，接連獲得三座獎項，包含設計雜誌頒發的「2016年最佳建築及空間設計規劃」、「2016年臺北市老屋新生大獎銀獎」及「2017年遠東建築獎—舊屋改造特別獎首獎」。

黃絢霞進一步表示，富藝旅台北大安開幕一年來，因位於市中心大安站步行3分鐘距離，不論前往東區商圈或信義商圈都很便利，加上館內以藝術為核心，除廣受台灣、日韓港澳等地喜好品味設計的旅客歡迎，也受到許多歐美商務客的青睞，因旅館提供如同家一般的貼心服務，近2個月更發現長住客人的比例逐漸攀升，也達成首年住房率平均達8成之目標。