調查：青少年零用錢越多 成老菸槍機率越高

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）吸菸是國人健康危害頭號殺手，青少年特別容易受到菸品的誘惑，而產生致命的傷害，依國民健康署調查顯示，青少年會吸菸，朋友或家人的影響最大，而青少年零用錢愈多愈可能成為小菸槍！暑假來臨，國民健康署呼籲應以行動關心家中青少年，多留心孩子「交友狀況」及「零用錢花費」，讓孩子有充實又健康的暑假！

依據國民健康署105年國人吸菸行為調查發現，六成吸菸者是在青少年開始吸菸，而18歲前吸第一口菸的人中，約每3人就有2人會成為持續吸菸者。另外，國中生吸菸率3.7%，高中職生吸菸率提高至9.3%，有隨著年級上升而吸菸率增高的趨勢，其中19歲以上的男學生吸菸率竟高達4成多。

如以每個月零用錢來看青少年吸菸率，調查發現隨著零用錢變多，吸菸比率亦增高，平均1/3的買菸學生，每月至少花800元買菸，相當於每月購買10包菸！顯示每月可使用的零用錢與吸菸率成正比，家長給孩子零用錢時，最好多關心孩子花費去處。

調查也發現，青少年有較多好友有吸菸或父母吸菸者，吸菸率較高。無菸家庭才有無菸青少年，家長需以身作則不吸菸。更值得注意的是，高達4成國中吸菸學生表示第一次嘗試吸菸是在家裡，在家暴露於二手菸者，其吸菸率也較未暴露者高約3倍，顯示家人吸菸可能間接鼓勵青少年吸菸。

孩子會開始抽菸的原因並不是單一因素所造成的，可能是無聊好奇、朋友邀約、處於吸菸環境、或紓壓等，國民健康署署長王英偉提醒，青少年若長期處在菸品暴露環境，二、三手菸不僅危害其健康，也很容易開始養成吸菸習慣。