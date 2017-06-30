細數回歸二十年 香港變了多少？(下)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）美媒Quartz細數二十年來香港所經歷的更迭起伏，透過香港人民與重大的香港時刻，呈現出已有細微、曖昧變化的中港關係。

前情提要：細數回歸二十年 香港變了多少？(上)

2006年

天主教會主教陳日君於2006年被教廷擢陞為樞機，是香港教區第二位獲此榮銜者，但由於陳日君平時正直敢言，堅定支持香港民主運動，並強烈反對中共干預教會活動及宗教自由，因此教廷此舉遭北京當局批評為「不友善意圖」，並不顧梵諦岡批准而擅自祝聖。

2016年中梵雙方對外表示在神職人員任命問題上已經達成協議，但陳日君警告，「梵諦岡的外交人員就只是外交官，他們只想要得到什麼好處，願意不惜代價與中共政府達成協議」，「但我無法樂觀看待中國的教會。」

2008年

香港身為亞洲小型卻開放的經濟市場，受到全球金融風暴襲擊，這年年底，香港證券市場重挫50%，逾10.2兆港幣的市場資本蒸發，房地產價格下跌近20%，在2008年的最後一季，香港的GDP緊縮2.5%，是自1999年來最差的景氣表現。

同年，因多張與女藝人的性裸照外洩而爆發社會爭議，藝人陳冠希出面公開道歉並宣布無限期退出香港娛樂圈，而不法竊取並流傳藝人裸照的電腦工程師則遭判刑八個半月。

2012年

14歲的黃之鋒因為不滿香港教育局計畫設立的德育及國民教育科而發起示威抗議，他與所屬的學民思潮和社運人士認為這是北京當局的「愛國洗腦運動」，這件事之後他也成為2014年香港雨傘運動的領導人之一，並在2016年創立香港眾志，爭取公投決定香港主權自治。

同年，獲北京支持的梁振英以689票多數票當選為香港第四屆行政長官，但在他任內爆發多起爭取香港自治的警民衝突和示威抗議，如反國民教育事件、雨傘革命、旺角暴亂、打擊港獨行動及壓制新聞自由等。

2014年

2014年9月香港爆發雨傘革命，數十萬民眾上街占據香港最繁榮的金融地帶，訴求之一是要求2017年行政長官的真普選抗議活動，是香港歷史上最大型的公民抗議運動。

這起運動維持長達79天，儘管訴求最終無法獲得正面回應，但激起了許多年輕人對香港命運和前途的危機意識，並開始投身政治活動。

2015年

2015年底，香港銅鑼灣書店5位股東及員工接連失蹤，外界質疑這5人遭中共強行擄至中國大陸，其中4人後陸續接受媒體訪問表示自願認罪並主動回內地接受調查，唯有書店創辦人及店長林榮基公開講述被拘留的情況。

2016年6月林榮基趁著回香港拿書店客戶資料時，召開記者會說明他被拘留長達八個月的經過，說明他在深圳過關時被強行擄走以及被迫在電視上拍攝認罪片段。

這起事件引發國際關注與香港人民對自己人身與言論自由的擔憂，懷疑一國兩制是否已變質。

2017年

2017年獲北京支持的林鄭月娥在3月的選舉中獲得777票，即將於7月1日就任香港第5任行政長官，是首位香港女性行政長官，亦被認為是首位民望不高但仍勝出的行政長官當選人。

從1997年到2017年整整二十年，香港挺過了金融風暴的威脅、度過了經濟繁盛期，卻也失去多位具代表性的演藝人員、政治人物與優秀人才，香港回歸二十年了，當初江澤民說的「港人治港、高度自治，五十年不變」承諾是否還在？是否已變質而不復見？又或是港人太單純，因這個承諾始終就不曾存在。