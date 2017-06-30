台北凱撒Checkers與冠軍魔術師陳日昇聯合推出魔幻午宴

放暑假囉~您幫小寶貝安排了哪些活動呢？除了休閒、娛樂也能兼顧知性的活動，學習魔術絕對是您的首選！魔術不僅是表面上看起來趣味、神秘而已，還能刺激孩子學習的動機、興趣，以及訓練雙手協調性而促進左右腦均衡發展，進而增加專注及邏輯思考能力。更棒的是還能培養孩子的創造力與口語表達能力！

鎖定暑期兒童活動商機，台北凱撒大飯店Checkers今年暑假首度與全方位國際冠軍魔術師-陳日昇合作「魔幻午宴」，活動時間為7月15日，可以學習到最讓人覺得不可思議的「時鐘讀心術」，小朋友居然能夠看透人心，猜出爸爸媽媽心中想的時間；最讓人覺得驚奇有趣的「繩子催眠術」，軟趴趴的繩子瞬間就變成了硬梆梆的棍子，彷彿有生命一般地完全聽小小魔術師的指令…2.5小時的課程讓人置身絕無冷場，驚喜連連的奇幻時光，從觀摩到學習，最後再到魔術呈現，想成為小小魔術師不是夢！最後再戴上魔術帽、穿上披風、手拿魔法棒領取由中華魔術發展協會頒發小小魔術師體驗證書，拍張照留下這值得紀念得一刻！

台北凱撒大飯店Checkers主廚此次也為這群小小魔術師們設計了專屬的歡樂魔幻兒童套餐，繽紛豐富的料理兼顧營養也補充小朋友的活力！席間魔術師陳日昇還會出其不意用他炫酷的手法變出台北凱撒Checkers的夏日限定美味-仙人掌冰淇淋，讓大家又驚又喜的品嚐這透心涼帶著酸甜果香的好滋味！

除了讓小寶貝們玩得開心吃的開心外，Checkers也貼心地讓當天陪伴的家長們享有85折的午餐優惠，並且加碼推出正值產季的『加拿大黃金蟹』，有螃蟹界肌肉男美名，碩大的外殼下包裹著滿滿的鮮甜Q彈的蟹肉，七月份都有機會吃到主廚創意手法做成「韓式醬爆螃蟹」、「花雕蒸蟹」或是「奶油焗螃蟹」料理，千萬別錯過這遠渡重洋來的極致海鮮！。今年夏天就和小寶貝們來台北凱撒享受美食和體驗魔幻之旅吧！