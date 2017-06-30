《派丁頓熊》之父去世 遺作於11月英國上映

(台灣英文新聞 / 藝文組綜合報導) 哈波柯林斯出版社（HarperCollins）28日在臉書貼出訊息表示，著名英國兒童文學《派丁頓熊》(Paddington Bear，又譯做柏靈頓) 創作者麥可龐德(Michael Bond) 27日因病去世，享壽91歲。自1958年以派丁頓熊為主角的第一部作品《一隻叫派丁頓的熊》（Bear Called Paddington）問世後，已在英國與世界風靡超過半世紀。

法媒《Le Figaro》報導，派丁頓熊是一隻會說話的熊，頭帶紅帽、身穿藍色外套的小熊及一雙黃色雨鞋。在1958年的第一部作品《一隻叫派丁頓的熊》就訴說著其身世背景。這部系列童書裡的派丁頓熊圖像是由插畫家佩姬·佛特南（Peggy Fortnum），在多次造訪英國動物園觀察熊的一舉一動及他們的神韻後，才繪製而成。倆位創作者一直合作到1983年時，佛特南才放下畫筆讓其他的插畫家接手繪製，而龐德則繼續創作一直到他去世那一天。他的最後遺作是2016年4月出版的《派丁頓的最美時光》（Paddington's Finest Hour）。

派丁頓熊身上的標籤：「請照顧這個小孩，謝謝你！」緣自龐德在倫敦轟炸的親身經歷，第二次世界大戰期間，德軍展開英國空襲轟炸行動，英國政府將倫敦市民大批疏散到其他城市，許多家庭擔心在撤離過程中與孩子走散，在會在車站看到許多小孩身上帶著「請照顧這個小孩，謝謝你！」的標籤以防不測，而父母給予孩子們的身家財產卻都全部放在一只小手提箱裡。

根據媒體報導，龐德在第二次世界大戰期間從大轟炸中死裡逃生，戰爭經驗也影響了他後來創作的《派丁頓熊》故事：「請照顧這隻熊，謝謝你，他有一只小手提箱」，好心的布朗夫婦收留了這隻小熊，派丁頓的故事由此展開。

根據其他媒體報導，龐德1926年生於英國紐伯里（Newbury），青年時曾服役於英國空軍及陸軍，在創作《派丁頓熊》之前，龐德是英國廣播公司BBC的電視攝影師。據說《派丁頓熊》靈感來自某一年的聖誕節送給妻子的泰迪熊禮物，之後他就開始展開系列性作品創作，該作品已在20多個國家出版、翻譯超過40種語言、銷售3,500萬冊以上，並於2014年改編成電影，續集《派丁頓 2》也預定在2016年11月10日在英國上映。