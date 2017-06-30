遠在天邊近在眼前 全球暖化造成的日常危機

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）全球氣候變遷讓各地開始出現異於尋常的氣候，除了熱浪越來越頻繁外，也開始讓各地的平均高溫，一再打破過往的紀錄，除此之外，因為高溫引起的天然災害，也開始變得難以預防。

伊朗西南部地區城市阿瓦士(Ahvaz)在昨(29)日記錄到華氏129度的異常高溫，相當於攝氏53.7度，這樣的高溫不只是伊朗氣溫有紀錄以來最高的一次，更是亞洲地區六月的歷史最高溫，就算以全球規模看來，這也是少見的高溫。

以往乾熱的這個區域，平均溫度大約在攝氏52度左右，雖然差距只有一度，但是仍然點出了，全球氣溫正在上升的這個事實，而不只是伊朗，全球都正面臨異常高溫帶來的威脅。

18日，美國亞利桑那州鳳凰城的天港國際機場(Sky Harbor International Airport)周圍，下午溫度飆升到攝氏49度左右，由於美國航空用於區域短程飛行的飛機龐巴迪CRJ(Bombardier CRJ)有攝氏48度的起飛限制，異常的高溫迫使美國航空公司(American Airlines)必須宣布讓20架飛機停飛。

高溫之所以會讓飛機無法起飛，是因為在性質上，熱空氣的密度要比冷空氣低得多，氣溫越高，飛機在起飛前須達到的速度就必須要越快，這也代表飛機需要夠長的跑道讓其提速，美國航空擔心，天港國際機場的跑道可能沒辦法讓飛機在起飛前達到足夠的速度，因而在起飛時產生危險，所以宣布讓飛機留在地上。

除此之外，越來越頻繁的熱浪也讓部分地區的火災發生機率大增，18日發生在葡萄牙、西班牙一帶的森林大火，即是因為在天乾物燥的情況下，木頭被偶然的意外引燃，無論是人為的煙蒂、營火，還是天然的落雷，都可能釀成難以阻止的災害。

這場森林大火燒了三天才被消防員和軍隊控制住，包括救援人員在內，超過60人在大火中喪生，高速公路上四散著被燒毀的車輛遺骸。

全球暖化產生的危險，已經不是只有限於似乎還很遙遠的海平面上升，危機已經近在眼前。