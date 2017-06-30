故宮x世大運 古代運動書畫展隆重登場

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）國立故宮博物院自7月1日至9月25日推出「筆墨見真章：歷代書法選萃」及「看畫．讀畫：歷代名蹟選萃」兩項大展，將挑選歷代書法與繪畫精品，從時序發展的歷程來述說歷史。故宮表示，由於展出期間適逢臺北市舉辦世界大學運動會，特別挑選部分與古代運動相關的內容，期盼民眾能從書畫中找到故宮與世大運之間的聯繫，來一趟知性的時空文化之旅。

古代的文人書法家為了精進自身的書法造詣，除了臨習前賢的墨蹟法帖之外，也有從觀察人體或肢體的伸展動作來頓悟筆法，繼而開創新境。例如唐人張旭觀看公孫大娘舞劍器，宋代黃庭堅端詳船夫搖槳用力，元代鮮于樞於田野見二人挽車行泥淖中等故事，都是書法史上著名的例子。

此次展品中，豐坊的〈各體書書訣〉就是透過「以火筯畫地爐灰」和「於通衢見蹴踘者」的經驗，說明自己領悟執筆之法和運筆之勢與手腳活動有關。另外，鄧散木的〈行書中堂〉，則是節錄宋人黃庭堅書論的「元章書如快劍斫陣」，比喻米芾書法用筆的筆勢如將士用劍敏捷；而鄧氏書寫時似亦有所感悟，凝鍊厚重的線條與展現速度的飛白、牽絲連綿均能相互襯托呼應，呈現出力與美的激盪。

民眾於欣賞本次展出的繪畫，不難發現原來「古人也有運動會」！這些古人的技藝與運動，包括踢球、騎馬、划龍舟、打馬球等等，堪稱琳琅滿目。例如〈閒庭蹴踘〉描繪古人在樹下踢球的場景，其中正在踢球的人，面容姣好、髮上簪花，可能是一位女性。又如五代趙喦的〈八達春遊〉，則是描繪八位騎士馳騁在華麗的園林內，畫中人物穿著近似唐風，不過畫中園苑佈置樣式和北宋相近，或許是出自宋代畫家對晚唐貴族活動的追摹。另外，清代宮廷畫家丁觀鵬的〈畫唐明皇擊踘圖〉，純以線條描寫唐明皇和宮中內侍近戚騎馬打球，可據以重現古代的馬球活動。

除了這些和現代運動相近的活動外，古人也會隨著節令進行各種不同的競技，例如端午的龍舟競渡、冬天的滑冰競賽等。展品分別如元吳廷暉的〈龍舟奪標〉、以及清代宮廷畫家沈源的〈畫御製冰嬉賦〉。〈十二月月令圖．十一月〉則記錄了將箭執往酒壺的活動，據《禮記》記載，「投壺」原是主客宴飲，講論才藝之禮，後來逐漸演變為賓主盡歡的休憩活動。

故宮特別指出，其中〈八達春遊〉屬於限展精品，僅於8月15日至9月25日展出40天，展出後3年內不會再展，機會十分難得，歡迎大家偕伴來故宮欣賞古人的競技之美。