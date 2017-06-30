空汙到底多可怕？揭開使人致命的原因

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）空氣汙染此議題近年來受到大眾矚目，醫界也紛紛發表許多關於空汙對人體的影響，例如氣喘、呼吸道疾病和眼睛過品等，但你可知其實空汙還會影響人體睡眠品質、提高心血管疾病、糖尿病、肥胖和腸道疾病等，甚至提高死亡風險。

大家都知道空氣汙染會造成呼吸道疾病，但吳佳鴻醫師在【腸漏，發炎的關鍵】一書中提到，空氣汙染當中的懸浮顆粒和化學物質，除了被我們吸入呼吸道，也可能被我們吃進去，因為它們可能會汙染我們平常吃的食物與水源。這些化學物質一旦進入腸胃道，就會改變腸道菌叢的組成，腸道菌也會利用這些化學物質產生有害健康的物質，造成腸道發炎。

另外，研究報告也指出，以發炎性腸道疾病為例，在過去二十多年裡，發生率不斷提高，雖然科學家已經找到跟發炎性腸道疾病相關的一百六十多個基因，但學者認為，基因只是扮演一部分角色，後天環境才是影響疾病發作與否的關鍵，其中，空氣汙染正是危險因子之一。此外，空氣汙染不只跟發炎性腸道疾病有關，也跟腸燥症、腸道感染疾病、腹痛有關，影響腸道健康甚鉅。國內也有學者研究發現，空氣汙染的程度與成人異位性皮膚炎的發病有顯著的相關性。

新的研究還發現，居住在空氣汙染嚴重地區的青少年，體內維生素D的濃度明顯偏低，因為空氣中的懸浮粒子與汙染物，會阻擋陽光裡紫外線UVB照射到地表的量，當人體接受UVB照射的量不足，就會影響體內維生素D的製造，再加上人們因為空氣汙染會減少戶外活動，暴露在陽光中的機會也就更少了，種種原因相加，終將導致體內維生素D的不足。然而，維生素D對健康極為重要，除了與骨骼生長發育有關，也跟體內其他各種生理反應有關，更是維持腸道屏蔽完整、避免腸漏不可或缺的重要營養素。

吳醫師再次呼籲，空氣汙染對於健康造成的負面影響可謂深遠而巨大，台灣城市的空氣品質已是全球排行的後段班，為了下一代，也為了我們這一代人的健康，大家應該一同做好空氣汙染防制工作，不要任由我們的肺成為空氣汙染的清淨機，賠上所有人的健康。

本文節錄：【腸漏，發炎的關鍵】一書，吳佳鴻醫師著，時報出版提供。