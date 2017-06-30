泰國致命料理 每年造成至少2萬人死亡

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）泰國一直都是歐美、亞洲人旅遊的首選地，除了好逛好買外，重口味的泰國料理更是擄獲眾多觀光客的心，招牌的酸、辣、鹹、甜、苦五味讓人印象深刻，其中泰北一個村落經典的料理「koi pla」更是許多觀光客的必點菜餚，但一名醫師Narong Khuntikeo卻發現，該菜餚是造成泰國每年至少2萬人死亡的元兇。

位於泰國東北部，由20個府所組成的依善地區（Isan）有道名為「koi pla」的魚料理，因為原料取得方便、便宜又好吃，是道代代相傳的好滋味。但問題出在這道料理的主要食材是「生魚肉」，僅加上香料和檸檬去涼拌。未煮熟的魚含有許多寄生蟲，該種寄生蟲名叫肝吸蟲（Clonorchis sinensis），被食下肚後，會聚集在人體膽管中，造成發炎，最後惡化成膽管癌，根據統計資料顯示，泰國每年約有2萬人因此病症而過世。

膽管癌主要發生原因是食入含有肝吸蟲的魚，該寄生蟲最常被發現於湄公河的淡水魚身上，肝吸蟲一旦進入人體，可以長期存活，甚至可以存活長達20-25年，寄生在人類膽管和膽囊，以膽汁為食，造成發炎；感染蟲數較少者，僅會有腹部不適、下痢症狀，中度感染者症狀較明顯，會有發燒、寒顫、厭食、體重減輕、腹痛、疲憊或腹脹等，慢性感染者會有肝腫大、腹部壓痛、腹水、黃疸和腹瀉等症狀，最後引發其他肝膽病變，成為致命的膽管癌。

由於當地衛生資訊缺乏，居民大都不知道生魚中會有該致命寄生蟲，泰國政府和衛生單位也開始積極進行衛教宣導，但該料理流傳已久，難以改變大部份的居民飲食習慣，加上篤信佛教緣故，居民相信生死有命，因此政府單位決定從教育下手，傳達給下一代正確的飲食觀念。