簡又新專欄─日本重建之路：311大災難後從民族韌性出發 

日本311大地震發生至今已逾六年，復員重建之路儘管路遙遙，卻能讓人看見日本的堅毅與挺拔韌性。

311大地震重災區宮城縣福島原本就不是人口集中的大城，在2011年3月11日，日本東北發生規模8.0的大地震，隨後引發巨型海嘯，造成日本約四分之一海岸線受到海嘯影響，海嘯高度最高達到41公尺，摧毀數座城鎮，造成許多城市斷水、斷電、石油槽燃燒爆炸起火，更淹沒核能電廠引發核災。

日本宮城縣北方的南三陸町是災區之一，南三陸町在1960年代曾遭遇第一次海嘯，儘管海嘯起因的地震震央在萬里之外的智利，卻使這座一萬多人的城鎮全數嚴重受損，造成重大死傷，而倖存者在事發多年後仍無法忘卻當年煉獄般的景象，多數人須經長年輔導才能慢慢平復。

2011年的這波災難較五十年前更為嚴重，家園遭毀、居民搬離，使宮城縣南三陸町成為空城，而在大地震及海嘯中被沖毀的宮城縣町立醫院更是城內重要醫療設備，於2015年新建落成，其中醫院建造總經費為56億日幣，就有22億日幣是來自台灣的善款，這令日本人相當感動，也邀請台灣紅十字會參加落成儀式。

311大地震給日本帶來重創，但在重建家園的過程中，日本人也慢慢開始改變以往對外的心態與做法，他們從學校邀請許多外國人到當地居住、旅行、訪問，學習醫療課程並增進相互了解，將自己的經驗再傳承給其他人，同時學習如何應對居民對重建的要求和指責，並有條不紊的完成每件事。

災難不僅重創了全日本最美三景之一的宮城縣松島，但日本人傳達出來的，卻是他們在興建家園過程中不放棄、不被大自然擊垮的韌性。

例如日本政府為振興受災嚴重的東北地區，撥出大量款項給仙台東北大學進行設備和研究擴張，協助設置園區、開發輻化機構與研究，藉由研究協助地方中小企業振興，也在輻化產業發展出領先技術與材料。

311大地震發生至今已逾六年，儘管復原重建之路遙遙，日本人讓全世界看到的是，他們正慢慢地復原中，唯有倚賴人民堅強的韌性方能成就最偉大的民族，這也是在氣候變遷時代，人類、都市和社會最需要擁有的能力。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。