遠雄與新北市政府重大貪瀆案  趙藤雄、周勝考遭聲押禁見

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台北地檢署偵辦遠雄弊案，經漏夜偵訊後，趙藤雄與周勝考今(30)日上午9時許遭檢方依貪污治罪條例罪聲請羈押禁見，清晨稍早趙藤雄次子趙信清已被依貪污罪100萬交保、長子趙文嘉請回。

台北地檢署查出遠雄企業團董事長趙藤雄等人涉嫌以浮報遠雄人壽工程顧問費等手法掏空資產，新北市多名官員及議員也疑涉貪，據傳遠雄涉弊的土地開發案，至少包括土城海山煤礦、新店中興路段農地變更弊案及遠雄人壽資產掏空等弊端

昨(29)日指揮廉政署等單位發動大規模搜索，以犯嫌身分約談遠雄企業集團董事長趙藤雄、趙藤雄長子趙文嘉（遠雄建設董事長）、次子趙信清（遠雄人壽總經理），以及新北市議員周勝考、兒子周韋翰，今凌晨移送北檢複訊，漏夜偵訊中。

趙藤雄於清晨3時30分移送北檢複訊，上午9時遭檢方依貪污罪聲押禁見，周勝考於9時許也遭聲押禁見；趙藤雄次子趙信清則被依貪污罪100萬交保並限制出境出海、長子趙文嘉請回。

這波約談名單還包括新北市官員，新北市府城鄉發展局副總工程司海治平、新北市議員周勝考之子周韋翰、農業局辦事員蘇麗梅、新北市府環保局綜合規劃科科長李長奎、新北市都市設計審議委員、新北市府環保局長劉和然（證人），遠雄集團方面則有建築師劉演交、遠雄建設建築設計部執行長張朝欽、遠雄採購協理莊政雄、遠雄員工陳謙慧及邱膺銓、遠雄財務部副總許自強、趙藤雄的秘書陸秀華（證人）、北科大建築所退休教授蔡仁惠（原是證人，後來轉犯嫌）、遠雄建設前副總魏春雄（犯嫌）、遠雄開發部科長林雯櫻等66名官商到案。

劉和然訊後請回；蘇麗梅複訊後，涉違反貪污治罪條例，以6萬元交保、李長奎以8萬元交保、海治平以15萬元交保、劉演交以20萬元交保、許自強以50萬元交保、蔡仁惠以10萬元交保，其餘人仍在漏夜訊問中。

趙藤雄去(2016)年因林口A7合宜宅等案，涉行賄當時營建署長葉世文等罪，二審翻供認罪，遭判刑2年、緩刑5年，罰繳公庫2億元定讞，不過由於趙藤雄仍在緩刑期間，一旦又涉及其他弊案，被判超過6個月，緩刑將被撤銷，趙藤雄就會面臨牢獄之災，勢必要蹲苦牢。

檢廉當初偵辦趙藤雄行賄葉世文弊案時，接獲通報，緊急從桃園查扣遠雄企圖偷運銷毀的69箱機密文件，全面過濾後才發現，趙藤雄等人疑自2007年6月起，將遠雄人壽的相關工程，透過人頭公司標下，再浮報工程顧問費涉掏空，詐取不法金額逾億元。

本刊掌握，廉政署當成立時，其實已鎖定遠雄涉弊線索，當時列為重大案件偵辦，直到查到葉世文用皮箱索賄才收網，但為了不影響海山煤礦等案，才將林口合宜宅等案切割先行偵辦起訴。

因大巨蛋案，多次與趙藤雄槓上的台北市長柯文哲聽到遠雄又傳出弊端，不忘酸趙藤雄說，「反正他也不是第一次，也不奇怪了。」