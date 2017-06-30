基因檢測的神秘面紗 盡在台灣生物科技大展

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台灣基因檢測領導品牌—慧智基因，過去都是透過合作的四百多家醫療院所，向就診民眾介紹基因檢測，為了更落實全方位的「一站式」服務，於6/29到7/2日南港展覽館生技展中的第一次面對民眾溝通，將透過多媒體活動、醫師對話、遊戲闖關、直播互動等淺顯生動的方式，讓大眾一起認識基因的奧秘。

慧智基因多年來結合科學研究及醫界臨床應用，在國際和國內開發多種獨創、具臨床價值的基因檢測服務；概分為母胎兒基因檢測、癌症基因檢測、個人化基因檢測與罕見疾病基因檢測等，協助醫師診斷治療。邀請到陳保仁、詹弘毅、顏廷廷、楊濬光等名醫，一起解開基因的密碼，場次如下：

--7/1(六) 13:30-14:30 詹弘毅醫師-「預防過敏 我們還能做什麼?」

--7/1(六) 15:30-16:30 顏廷廷醫師-「你不知道的聽損二三事」

--7/2(日) 13:30-14:30 陳保仁醫師-「你會得癌症嗎? 得了怎麼辦?」

--7/2(日) 15:30-16:30 楊濬光醫師-「產檢3.0大時代」

母胎兒基因檢測站會帶您認識最受孕媽咪喜愛的非侵入性篩檢(NIPS+)，懷孕10週抽媽媽血液10c.c.就可以做檢查，篩檢「染色體」、「染色體微片段缺失」、「常見骨骼異常致病點位」，準確率還高達99%以上。此外，還會透過互動的方式，讓大眾知道新生兒聽損基因篩檢、異位性皮膚炎過敏基因檢測的重要性及後續諮詢。

個人化基因檢測站將說明最新的HPV人類乳突病毒自我採檢的便利與安全性，傳遞私密檢查可以自主掌握的新觀念。還有一般人很好奇的親子鑑定檢測，猜猜口紅印、頭髮、指甲…哪些才能做基因鑑定。

癌症是現今精準醫療最火熱的話題，現在的檢測技術可以針對罹癌者的突變基因，協助醫師選擇使用最有效的藥物，由對症下藥提升到對”人”下藥，包括治療評估、化療效益，以及預後監控、復發評估等等。