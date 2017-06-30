美國務院批准433億軍備售台：未改變一個中國政策

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國昨(29)天宣布，計畫出售價值約14億2,000萬美元(約新台幣433億元)的軍備給台灣，這是共和黨總統川普上任以來第一次對台軍售，遭到中國駐美大使抗議。



《路透社》報導，國務院發言人諾爾特(Heather Nauert)告訴記者，行政部門今天知會國會，擬售予台灣七項軍備，他說，「目前價值約14億2,000萬美元。」



據國務院表示，這項軍售案的內容包括對早期預警雷達的技術支援、四艘紀德級驅逐艦的電戰系統、高速反輻射飛彈、MK48魚雷和標準二型(SM-2)飛彈及零件，多是台灣在歐巴馬政府時代所提出的需求，但台灣有意購買的F35-B戰機未包括在這次軍售案內。

這將是川普上台以來首次軍售台灣，也是前總統歐巴馬2015年12月出售18億3,000萬美元軍備給台灣以來的首次。上次軍售案的內容包括兩艘巡防艦，還有反戰車飛彈和兩棲攻擊載具。

諾爾特表示，這項軍售案顯示美國「支持台灣能夠維持足夠的自我防衛能力」，這是美國基於「三個公報」及「台灣關係法」的「一個中國」政策立場，並無改變。



《美聯社》報導，這項軍售案尚須獲得國會批准，國會議員可以在30天內反對這項軍售案，但他們通常強烈支持這類交易。

有美國官員認為，美國政府決意落實「台灣關係法」，提供必要數量的防禦物資及服務，讓台灣充分維持自主防衛能力，讓台灣有信心與中國對話，進而改善兩岸關係，「美國軍售台灣不只是對台海、也是對整個亞太地區和平穩定的支持。」



此舉遭到中國抗議，中國駐美大使崔天凱隨即在華府表示，對台軍售違背了「川習會」的互信精神，崔天凱說，「（美方）種種行動，從制裁中國企業到對台軍售，絕對有損兩國互信，同時也違背了『川習會』的精神。」

但美國官員3月間曾表示，行政部門正在研擬大規模對台軍售案，但當時因為川普想要說服北京多出點力，約束北韓的核武及飛彈計畫，相關討論後來逐漸沈寂。美國官員透露，川普對於中國在北韓問題上沒有作為以及中美貿易問題漸感不耐。



美國國會參議院軍事委員會28日才剛通過「國防授權法」草案，其中要求重啟美國海軍軍艦定期停靠台灣高雄港或其他適當港口，以及允許美軍太平洋司令部接受台灣進港停泊請求，創下美國1979年接納「一個中國」政策後首例，中國表示已向美方提出嚴正交涉。