你不可不知的7/1交通醫療新制

7月起，共有5項交通新制上路，其中闖平交道最重罰9萬元；另有7項食安新制登場，未來食鹽不論有無加碘都須加註醒語、乳脂肪達80%以上才可稱「奶油」、奶精的乳含量未達半也得標明，違者最重罰新台幣400萬元。

7/1開始實施的5項交通新制包括：

第一，汽車駕駛人闖平交道，違規罰鍰上限將由新台幣6萬元提高至9萬元。

第二，汽車駕駛人臨時停車或停車時，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，處汽車駕駛人1200元以上3600元以下罰鍰。但計程車駕駛人或租賃車輛代僱駕駛人已盡告知義務，乘客仍未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，處罰乘客。

第三，汽車裝載貨物行經設有地磅處所，不依規定過磅的取締範圍由1公里提高至5公里、罰鍰由1萬元提高至9萬元，同時增加汽車及駕駛人違規記點規定。

第四，汽機車駕駛人轉彎或變換車道時如誤打反方向方向燈，也將受罰，罰鍰與未使用方向燈相同，為600元至1800元。

第五，實施高齡駕駛駕照管理，75歲以上汽機車駕駛，強制每3年重新換照，並通知認知機能檢測。

醫療新制方面，衛福部食藥署共有7項重點食安新制。7大食安新制中有5項屬於產品標示，包括食鹽、奶油、奶精、自動販賣機及含塑膠材質容器，未標示將依食安法開罰新台幣3萬至300萬元，標示不實則可開罰4萬至400萬元罰鍰。

食藥署指出，為提高民眾「碘」攝取量，訂定食鹽中營養添加劑碘化鉀及碘酸鉀限量標準，市售包裝食鹽也得以「碘鹽」、「含碘鹽」或「加碘鹽」命名，且不論是否添加碘，都須標示醒語。

奶油方面，依乳脂肪含量不同，名稱也得有所更動，未來僅有乳脂肪須達到80%以上者才能稱「奶油」，乳脂肪含量10至80%則可稱「鮮奶油、乳脂、食用乳油或鮮乳油」；若以食用油脂加工製成的人造奶油產品，油脂含量達80%以上，應標示為「人造奶油」，油脂含量10%至80%則應標示為「脂肪抹醬」。

至於咖啡、紅茶都會添加的奶精產品，若是不含奶粉、牛奶等原料，應於品名後加註「不含乳（奶）」，乳含量未達50%應標註「非乳（奶）為主」。

有塑膠環或塑膠淋膜的玻璃保鮮盒、鹹酥雞紙袋等，由於會直接接觸到食物的食品容器，未來除了得標示使用的材質、耐熱溫度，同時須消費者知道產品適用於接觸食品，是重複性或一次使用等資訊。

此外，以自動販賣機販售的食品，不論是包裝、散裝或自動販賣機調製食品，都應依規定標示販賣機業者及食品內容物、產地、過敏原、重組肉、含基因改造食品原料等資訊。

食藥署指出，除了標示新制外，7月1日起也將擴大應投保產品責任保險的業者，納入具有工廠登記但未有公司登記或商業登記的食品業者；7月31日起食用醋、蛋製品、嬰幼兒食品等3類業者，也將陸續建立食品追溯追蹤管理系統。