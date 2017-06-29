期交所愛心無限 捐贈復康巴士予金門縣等4個縣(市)政府

臺灣期貨交易所於2017年6月29日下午假新北市板橋車站北三門廣場舉行復康巴士公益捐贈儀式，並由金管會副主委鄭貞茂、證期局副局長周惠美、期貨公會理事長糜以雍、期貨公會副理事長莊輝耀共同見證，受贈對象為金門縣、臺中市、嘉義市及高雄市等四個縣(市)政府，捐贈總金額近新臺幣800萬元。

期交所董事長劉連煜表示，期交所除了持續專注本業的經營外，也非常重視落實企業社會責任。為響應金管會推動愛心公益捐贈，公司章程特別明定稅後盈餘提撥公益捐贈之比率，全公司256位同仁不僅一起以具體行動做公益，公司的全體董監事也非常支持期交所舉辦各項對弱勢、偏鄉族群的關懷活動。期交所捐贈之復康巴士為兼顧身障朋友搭乘之安全性與舒適感並減輕陪同親友的負擔，特別採用德國原裝進口高頂車體，每台造價近新台幣200萬元，配備有電動升降、輪椅固定裝置、專利避震器等，並配合縣市政府需求，增加其他設施，除可搭載2台輪椅外，另搭配各項專業輔具，車體空間寬敞，後座更配有3個一般座位，讓陪伴者可以跟著身障朋友一起走出家庭，希望身障朋友在期交所的溫馨關懷與支持下，搭乘復康巴士行遍處處，放心出門、安心回家。

另外，金管會鄭副主委也表示，全台約有117萬身心障礙人士，但僅有約1,800輛復康巴士，供需比嚴重的失衡，雖然公部門不斷的投注資源，但仍然需要民間企業共襄盛舉，期交所捐贈復康巴士，讓身障朋友受到更多社會的關懷，使生活更加無障礙，是一項深具意義的愛心善舉。

今(2017)年已經是期交所連續第3年捐贈復康巴士，截至去年，期交所已經捐贈12台復康巴士給全臺12個縣市政府，包括：新北市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、臺東縣、澎湖縣、桃園市、新竹縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣等，今年再贈予金門縣、臺中市、嘉義市及高雄市等4個縣市，總計嘉惠全臺16個縣市行動不便的弱勢族群，持續為身心障礙者「行」的權益，盡一份心力。明(2017)年期交所將完成剩餘6個縣市之捐車計畫，持續用愛心溫暖社會，將關懷化為行動，達成全臺22個縣市身障朋友均可接受期交所捐贈之復康巴士提供在地的服務之目標。

期交所參與的社會公益捐贈活動，從捐助弱勢族群「生活物資」、「學生教育活動」、「公益體育活動」、「藝文活動」、「環保、賑災」，到今日「醫療設備」，都可以看到期交所為善盡企業社會責任，關懷社會弱勢族群所做的努力。未來期交所仍將積極發掘更佳的方式或途徑協助弱勢族群，希望能在濟弱扶傾、社會行善上略盡棉薄之力，並期待能夠起拋磚引玉之效，帶動更多企業投入企業社會責任的行列，讓金融有愛遍及全臺。