恙蟲病正值流行高峰期 未治療死亡率極高

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）新竹市衛生局表示，接獲馬偕醫院新竹分院通報1例恙蟲病病例，個案為47歲男性，昨(28)日經疾病管制署確定為恙蟲病，病人已接受抗生素治療返家休養之中。

該個案曾於6月3日至6月7日至蘭嶼旅遊，在6月16日出現發燒、頭痛及肌肉酸痛等症狀，經診所轉介至醫院就診，醫師懷疑為恙蟲病，隨即通報衛生局，並將相關檢體送到疾病管制署進一步檢驗。

衛生局表示，依據疾病管制署歷年監測資料顯示，臺灣全年皆有恙蟲病病例發生，歷年通報數自4至5月開始呈現上升情形，6至7月達高峰，9至10月可出現第二波流行，於花東及離島地區感染者為多，本(106)年全國已經通報158例恙蟲病確定病例，皆為本土病例。

恙蟲病是經由帶有立克次體的恙蟎幼蟲叮咬而感染，恙蟎幼蟲會停留於草叢中，伺機攀附到經過的動物或人類身上，因此行經草叢環境且未做好保護措施，即可能遭恙蟎叮咬而感染。

恙蟲病的潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒一週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙蟎叮咬處通常會出現無痛性焦痂，如未經妥適治療，死亡率可高達百分之六十，經治療死亡率則可小於百分之五。

衛生局提醒，民眾至山區或進行戶外活動時，請穿著淺色長袖衣褲和塗抹驅蟲劑，並於離開草叢後盡快沐浴且換洗全部衣物，以降低恙蟎感染機會，若有出現疑似恙蟲病症狀，應儘速就醫並告知醫師相關活動史及暴露史，以提供醫師臨床診治之參考。