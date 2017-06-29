宜蘭縣出現第3例登革熱境外移入病例

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）宜蘭縣出現今年第三例境外移入登革熱確診病例，該病患6月21日自東南亞返國入境機場時，出現發燒、眼窩痛等不適症狀，經醫師診斷疑似登革熱感染，予以收治住院，22日接獲疾病管制署通知確診該個案為登革熱病例。

宜蘭縣政府衛生局接獲通知後立即進行個案疫情調查，並通知環保局、民政處、工旅處等「宜蘭縣登革熱等病媒傳染病疫情防治小組」展開疫情散發時期之防疫作為，加強疫情之監控、孳生源清除、噴藥消毒及教育宣導等防疫工作，以防範疫情在社區中擴大。

國人目前國際旅遊、通商往來頻繁，今年累計至26週止登革熱境外移入病例共104例。衛生局呼籲民眾，不要輕忽登革熱疫情，大家還是要做好「巡、倒、清、刷」，清除孳生源的四步驟，隨時動手清除積水容器，把家戶環境整理整齊乾淨，共同防範登革熱疫情，如前往登革熱流行地區應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲、於皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑、居住在有紗窗、紗門或空調設備的房舍。

另外，暑期出國旅遊旺季將至，全球各地仍有各式傳染病流行疫情，建議民眾出國可先至疾病管制署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw）查詢當地疫情狀況及健康旅遊資訊，並採取適當預防措施；旅途或返國途中出現發燒、咳嗽、腹瀉、出疹等症狀，應於入境時主動向機場、港口的檢疫櫃檯報到，由檢疫人員協助及衛教。