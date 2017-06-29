徐重仁自全聯退休 謝健南：早已計畫

流通教父、全聯福利中心總裁徐重仁轉戰全聯逾3年，在7月1日退出決策，9月正式退休，拋出震撼彈。全聯執行長謝健南今天親自召開記者會表示，徐原先已計畫好，只是時間點的早晚。

全聯發表聲明指出，徐重仁因個人生涯規劃，宣布自7月1日起退出全聯經營決策，並於9月底正式退休。7月起，由謝健南執行長帶領經營團隊。

全聯今天召開記者會，由謝健南親上火線說明。

謝健南表示，原本徐重仁下禮拜正式才要對外宣布退休，但因為受到外界提早關注，所以提前宣布。其實徐重仁在2016年就有這樣的想法，只是對外宣布的時間提早。

謝健南感謝徐重仁為全聯奠定下的基礎，並指出，在全聯董事長林敏雄與徐重仁對全聯未來構築出的藍圖願景，他可以循著目標做出努力。

謝健南說，過去1年半，大家沒有看他的蹤影，其實默默在做下水道工程，為全聯基礎建設去規劃執行，著墨像物流、生鮮供應鏈，協助全聯在未來競爭時有更多優勢。

他也指出，最近全球零售業有許多大事，像美國亞馬遜買下有機超市第一品牌，對實體超市業是一大挑戰，全聯必須投入更多錢來做優化。尤其全聯在全台有910家店，如何在連鎖的體系上，彼此提高互相運作的效益。

對於徐重仁退休，謝健南最後強調，董事長跟同仁都感到不捨，感謝董事長願意給他機會。