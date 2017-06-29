6月29日台灣各報頭條速報

聯合報：1例1休反彈大聽到了 3方向修法



聯合報29日報導，為保障勞工權益落實週休二日政策，政府去年修勞基法，推動一例一休新制。今年1月上路後，引發中小企業及部分基層勞工反彈，政府決定於近日內啟動修法，修法方向包括「加班工時核實計算」、「加班時數總量勻支」及「應休未休特休假採雙軌制」。



中國時報：82折 教職員退休金拍板



中國時報29日報導，立法院臨時會昨繼續進行「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」草案二讀程序，在民進黨團人數優勢下，表決通過退休金採計基準，將從最後在職的1個月俸額，延長至最後15年均俸。全國教育產業總工會理事長黃耀南昨指出，經簡單試算，採計最後15年均俸計算月退的話，每月退休金大概就是打82折。



自由時報：失言效應？徐重仁辭全聯總裁



自由時報29日報導，失言風波惹禍？被網民打敗？全聯總裁徐重仁今年4月在新書發表會中表示，「現在年輕人很會花錢，到機場看一看，很多都是年輕人出國旅遊，老一輩的人很少」，自此引爆全聯風暴。全聯福利中心昨宣布，快要屆齡70歲的徐重仁因個人生涯規劃，將自7月1日起退出全聯經營決策體系，並於9月底正式退休。



蘋果日報：形象議員喝花酒2週6次 梁文傑撇主播妻 擁辣妹進樓



蘋果日報29日報導，知名的已婚民進黨籍北市議員梁文傑，常在臉書po出與太太、三立主播林楚茵放閃照曬恩愛，昨卻遭「壹週刊」踢爆，2週內6次被直擊進出有女陪侍的高檔酒店，且在半夜回辣妹住處，直至凌晨未離開，與其白天專業問政形象落差很大。昨梁坦承，因朋友太多常被邀約到酒店，會深切檢討。網友噓爆曾反對北市府販售波多野結衣悠遊卡的他是假道學，「不准暗黑波卡上市，只准黑暗議員上酒店」。