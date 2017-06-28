學期末加強攔查學幼童車 維護學幼童乘車安全

新北市學(幼)童車聯合稽查小組(交通部公路總局臺北區監理所、新北市警察局及教育局)於今(27)日下午4時至板橋區江翠國小週邊實施學童課後接送車擴大聯合稽查。
這次計攔檢9輛學幼童接送車輛，其中4輛違規，違規情形為1輛客貨車違規變更座椅(罰鍰3,600元)、1輛補習班車輛未核備(罰鍰6,000元)、1輛幼童專用車載送7歲以上國小學童(罰鍰新臺幣(以下同)3,000元)及1輛幼童專用車出廠年限逾10年(令限期改善)。針對上述違規情形，稽查人員依照道路交通管理處罰條例相關規定處以罰鍰並要求改善。
有鑒於去年7月份國道遊覽車火燒車事故造成26人死亡，車內安全門引起外界重視，本次稽查也加強查核安全門是否能正常開啟、滅火器是否在有效期限等，藉以保障學幼童的乘車安全。
新北市教育局辦理課後接送車輛稽查頻率為全國之冠，每週至少安排3至4次稽查，2017年1月1日至2017年5月31日止，路邊臨檢共計70次，其中查獲10輛違規幼童專用車及24輛違規補習班車輛。補習班車輛常見違規事項為超載及未經本局核准備查，另幼童專用車常見違規樣態為超載及違規載送7歲以上學童。
為確保學幼童乘車安全，教育局籲請家長共同檢視貴子弟所乘坐之車輛是否有違規情事，並提醒業者加強車輛之管理，教育局亦將持續進行課後接送車之臨檢與稽查，以共同為學幼童乘車安全把關。