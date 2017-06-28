新北推動幸福晨飽與區域性扶助機構合作供餐模式

新北市三峽區安溪國小這學期的幸福晨飽專案特別有愛，因為加入三峽春暉啟能中心的溫度與愛心。學校在這個學期，首度與該中心建立「與區域性扶助機構合作的幸福晨飽多元供餐模式」。透過晨飽政策促進雙邊互動，讓幸福更加倍，達成多方共好局面，推動以來獲得家長們一致好評。

安溪國小與春暉啟能中心串連合作的緣分，緣起去年中秋節，學校收到相關的月餅訂購資訊，當時校內老師發想若是能彼此合作，對雙方都是最棒的禮物，因此促成合作的契機，共同成就孩子們的愛心早餐。從今年2月起，安溪國小開始結合在地社會資源，向春暉啟能中心訂購現烤麵包，讓弱勢家庭的孩子們也能感受春暉烘焙坊大哥哥、大姊姊們的心意。學期末將至，孩子們很開心地製作了感謝海報，致贈給春暉啟能中心烘焙坊的員工，由吳美霖小姐代表接受。孩子們感謝這學期以來大哥哥大姊姊帶給他們每週美味的健康早餐。吳小姐表示，春暉烘焙坊成立的宗旨認為：「認真工作的人才有尊嚴」，因此從民國73年以來，春暉啟能中心致力啟發智能障礙者的潛能，鼓勵他們努力工作，發揮自己的技能，因而開設春暉烘焙坊，希望藉由烘焙產品，使社會大眾分享智能障礙者的工作成果。

新北市政府教育局林奕華局長表示，安溪國小結合社福團體以多元供餐概念提供溫度與愛心加倍的早餐，是本市第一所成功結盟的案例，為了讓學校能成功運作，局裡也提供了硬體資源讓學校能順利上路，目前新北市以超商早餐券方式供應的比例為81%，結合校內廚房、合作社、多元供餐的比例為19%，未來將協助媒合新北市境內庇護工廠與學校進行合作，持續以提供更多元化的幸福早餐，照顧新北境內弱勢孩子的健康成長。

根據新北市政府教育局統計，2017年本市學生接受早餐補助人數月平均為3萬2,406人，補助對象為新北市低收入戶、中低收入戶、學生本人為身心障礙、本人領有弱勢兒童少年生活扶助證明者及家庭突發因素及經導師家庭訪視認定無力支付早餐費者的孩子。其中在安溪國小幸福晨飽補助照顧的學生人數有126人之多，多年來採由鄰近超商供應的方式，供餐管道方便但仍有無法逐一確認孩子取餐狀況並即時關懷，所以學校嘗試另一種合作模式，一方面落實教育政策並提升弱勢學童晨飽之需求，增進親近關照需求學童身心狀況，另一方面也感謝春暉啟能中心提供專業餐點的服務，建構弱勢相扶助，幸福更加倍的動力。

目前安溪國小所推動的「與區域性扶助機構合作的幸福晨飽多元供餐模式」，係由春暉啟能中心一周提供一次供餐服務，每次提供5種以上的麵包及點心組合，每周都有不同的選擇，每次都讓學生們超級期待。此外，學校愛心志工也加入關懷行列，除了協助發放麵包外，也會詢問孩子近來的狀況，增加關懷互動的契機。考量學生用餐的方便，學校也規劃了吃早餐的地方，符應孩子們的需求，讓一天的學習動力從學校出發。五年級的小庭說，「我很期待星期五，因為可以吃到春輝的愛心早餐，有更多早餐的選擇，春暉的手做麵包讓人一口接一口，真的很好吃哦！所以星期五到校後，我一定會馬上來領取我的早餐。」四年級的麗玟說，「比以前有更多變化，讓我們有好吃的早餐，也讓教養院的同學有工作和收入，這種感覺很好。」三年級的小惟說，「每週五可以變換不同的麵包種類，方便好吃也可以更快把早餐吃完，活力滿滿迎接一天的挑戰。」

學務主任鄭慧芳主任指出，能親手將來自教養院孩子做的麵包交到這些需要關懷的學生手上，看到孩子享用早餐的笑容，真的是別具意義，這個過程我們除了傳遞愛與關心，也讓孩子懂得知福惜福。學務處衛生組長邱麗珠老師提到，承接此業務，將原本只是跟便利商店合作的交易模式，提升更有價值的意義，學生知道自己雖是補助，但仍能幫助其他需要幫助的單位，是一種良善的循環。且每週五都可以親自看到學生取用早餐，跟師長道早，閒聊幾句，展開學習的一天，雖然是增加工作量但也是很開心的事。

校長陳淨怡表示，早餐是一天活力的泉源，能讓有需要的孩子得到照顧，更能珍惜這分早餐的資源，這是教育重要的初心。本學期試辦情形相當良好，往後將持續合作並評估增加每周供餐次數的方式來規劃，希望讓孩子吃得安心、吃得健康，學習更有動力。