「地震帶上的共同體」回顧臺日地震歷史

（台灣英文新聞/ 黃慧瑜 台北綜合報導）台灣位在地震活躍區環太平洋火山帶中，菲律賓海板塊和歐亞板塊交界上，時傳大大小小的「地牛翻身」，而和台灣同處地震頻仍地帶的日本則是有「鯰魚作怪」的說法，從台灣的921地震、到日本的311，天搖地動，到底是誰在翻身？地震後，我們能留住什麼？又該記憶什麼？

國立臺灣歷史博物館與日本國立歷史民俗博物館合作，推出「地震帶上的共同體：歷史中的臺灣日震災」國際特展，透過交流互訪，交換、研究與解讀臺、日地震相關史料，展出地震傳說圖繪、文獻檔案、災難影像紀錄、震災留存物件，帶觀眾看見同樣面臨地震災害的臺灣與日本對地震的不同文化想像，以及震災對於社會文化的影響及相關記憶的保存。

日本國立歷史民俗博物館久留島浩館長介紹本次來臺的展品「鯰繪」

此次展覽從日本借展了許多首次來臺的展品，包括國立歷史民俗博物館精彩的江戶時期的地震鯰繪；而筑波大學借展的跨越國界關懷311東北大地震後的避難所及祈福物件，據悉是311地震後目前唯一有計畫性留存震災後的生活物件；東京都立橫網町公園復興記念館收藏的日本1923年關東地震的災難物件，如火災造成的變形器物、臨時避難所的生活物件、小朋友震災經驗的畫作也將首次在海外亮相。

在臺灣的展品中，最值得一提的是臺史博在2016年南臺灣206地震中，與臺南市政府共同合作，協力從現場搶救回許多民眾的生活記憶物件，經由臺史博的緊急處置、修護、建檔後，持續辦理物件招領。

本次特展從歷史及文化層面，梳理了臺灣與日本19世紀以降的震災史，並將之並置、對照，帶觀眾認識臺、日面對地震災難的異同，從中看到從前近代、近代、現代直到當代，臺、日兩地如何逐步面對地震，並建立起救災與復振體系。