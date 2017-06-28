經濟政策變空頭支票 IMF下修美國經濟成長預估

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）儘管川普政府信誓旦旦地宣稱要把經濟成長率拉抬到3%，國際貨幣基金會(IMF)卻沒有那麼樂觀，在今(28)日對美國經濟成長預測下修到2.1%。

原本IMF預估，美國在2017年和2018年的經濟成長，將分別為2.3%和2.5％，然而，由於美國的政策失當，加上就業市場已經趨近飽和，IMF認為美國這兩年表現將不如預期，決定下修預估的經濟成長率。

IMF的聲明中指出，基金會藉由評估現存問題和政策實施效果，來判斷執政當局是否使用了最適當的策略來達成目標，在下修經濟成長預估值的同時，IMF也警告，錯誤的政策，像是大砍與中低收入戶相關的政府預算，將會進一步降低美國未來的經濟活力。

除了在面臨新科技創造的挑戰時適應不良外，貧窮和薪資差距過大使得讓就業市場的供給減少，讓美國現下的經濟難以支撐更多的工作，工作機會趨於飽和自然就難以創造好的經濟成長率。

《BBC》分析，IMF一開始預測的經濟成長較高，是因為川普曾經宣稱，他將推動稅制改革，並大幅增加美國的基礎建設，然而，事實證明川普說的政策內容與後來的發展有「明顯的出入」，因此在懷疑真正推行的政策之下，IMF選擇進行更為保守的估計。

IMF則說，隨著川普開出支票的最初日程已經逐漸過去，本來說好的政策似乎仍有很大的不確定性，而未來的政策也沒有明確的架構，IMF的推估只得利用已經存在並在執行當中的政策，故下修美國的經濟成長率。