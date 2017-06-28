卡達政府給予台灣觀光落地簽證待遇

(台灣英文新聞 / 政治組報導) 外交部27日表示，卡達政府宣布自2017年6月22日起給予前往卡達觀光之台灣護照持有人每次入境可 停留30天之落地簽證待遇。台灣自2016年10月起已給予卡達國民電子簽證待遇， 相信經由類此互惠互利措施，將有助提升臺灣與卡達雙邊經貿、 觀光及文化等層面之交流。

外交部說，過去台灣人民倘欲赴卡達商旅或轉機， 行前須先至卡達航空網頁線上申請免費過境電子簽證， 或透過卡達邀請單位或預訂住宿之旅館代向卡達內政部申辦簽證， 至少需7個工作天，並另繳申辦簽證費用。 現今卡達政府予我國觀光落地簽證待遇後， 將減少我國人申辦卡達簽證之時間與費用， 預期未來臺卡雙邊人員交流將大幅增加，有利臺商掌握伊斯蘭商機， 促進雙邊經貿互利關係。

外交部說明，卡達為台灣液化天然氣第一大供應國， 台灣另自卡達進口原油及鋁合金等，向卡達出口小客車、 塑膠原料及製品、冷凍魚類、機械及零件等， 上年臺卡雙邊貿易總額23億8千3百萬美元，雙邊貿易穩定。

外交部說，有意赴卡達觀光之國人，只要持有效期6個月以上的中華民國護照、 回程或轉機機票、在卡達飯店訂房確認紀錄，以及個人信用卡或1, 500美元等值財力證明，即可於抵達多哈（Doha） 時直接在哈馬德國際機場（Hamad International Airport）申辦上述落地簽證入境， 簽證規費為卡幣100元（約合美金30元）， 詳情請參考卡達簽證服務網http:// qatarvisaservice.com/。