6月28日台灣各報頭條速報

聯合報：警訊！流感疫情常態化

（中央社網站）聯合報28日報導，時序入夏，流感疫情卻反常增溫。衛福部疾管署統計，短短1週，上周全國類流感門、急診人次從9萬多，暴增到近12萬，不少民眾因發燒、肌肉痠痛掛病號。下個流感季將從7月開始，疾管署推估，今年流感季到暑假後疫情才會趨緩，演變成一整年都處於流感季節中，疫情有「常態化」趨勢。

中國時報：公務員年改三讀 明年7月1日上路

（中央社網站）中國時報28日報導，歷經連日挑燈夜戰，立法院臨時會昨三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」，邁出年金改革第一步，確立18％優惠存款利息2年後歸零、所得替代率分10年調降至60％、退休金採計基準改採15年均俸等；新法明年7月1日上路。

蘋果日報：年改三讀 18趴2年歸零 省7千億

（中央社網站）蘋果日報28日報導，總統蔡英文交出年改政見第一張成績單！歷經4天馬拉松式審查，立法院昨三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」，確立「多繳、少領、延退」原則，新法明年7月1日上路後，爭議已久的18%優惠存款，將在2年後、2021年起歸零，估可省7千多億元經費。修法通過後，身兼年改會召集人的副總統陳建仁對公教人員共體時艱表達感謝，但反年改團體痛批這是立法史上最黑暗的一天。學者提醒，這次改革仍無法徹底消除年金破產危機，有點可惜。

自由時報：立院三讀 公務員年改 明年7月實施

（中央社網站）自由時報28日報導，公務員年金制度出現重大變革！立法院臨時會在歷經4天3夜的挑燈夜戰，院會昨日三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」。18％優存制度將於2021年全數歸零，包含優存在內的退休總所得也將在10年內從本俸2倍的75％降至60％。公務員月退休金起支年齡將延至65歲，採計基準也將從現在的最後一個月俸額，自明年改為最後5年平均俸額，並逐年拉至15年。