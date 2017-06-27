緬甸再掀宗教暴亂 緬孟邊界高度警戒

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）緬甸警方指出，羅興亞人的武裝分子已經迫使當地的佛教徒逃離自己的家園，緬甸東北部若開邦(Rakhine)的軍隊因此進入了高度警戒。

該地長官Nyi Pu表示，接獲村民逃離的消息後，他立刻趕到了現場，並通知鄰國孟加拉的邊境部隊當心，自從去(2016)年10月羅興亞武裝分子襲擊了緬甸邊境檢查哨後，緬甸軍隊的掃蕩報復行動就不曾停止，衝突爆發以來，已經有數百人喪生、超過千棟房子被燒毀，大約7.5萬的羅興亞平民為了躲避緬甸政府的壓迫，選擇逃到孟加拉境內成為難民。

然而，軍隊在該地的鎮壓行為被許多人權組織批評，有反人道的疑慮，聯合國因此介入，派出真相調查團前往該地，不過受到曾獲諾貝爾和平獎，現在緬甸的實際掌權人翁山蘇姬強烈反對，她並否認外界所有的指控。

根據緬甸官媒《緬甸新光報》(New Light of Myanmar)報導，至少十名蒙面人入侵若開邦的多個村莊，不只以長矛將一名正在進行週末祈禱的村民刺殺，更將村莊領導人亂刀刺死，當地警察局長Sein Lwin則告訴《路透社》(Reuters)，週末暴力事件爆發後，暴亂正逐漸擴大，蒙面人還殺害了當地行政長官，警方被迫進入戒備狀態。

軍警單位認為，穆斯林重要的開齋節在26日結束，信仰伊斯蘭教的羅興亞人回復正常生活，因此最近可能會有大規模的攻擊事件發生，又開始攻擊當地的佛教徒，信仰佛教的當地居民Kyaw Win則說，200名來自當地11個佛教村莊的居民，已經逃離家園。

Ｗin說，所有人都不敢繼續待在自己家裡，因為穆斯林將襲擊佛教徒的謠言甚囂塵上，只是，這批蒙面人似乎並不是只造成佛教徒恐慌，這批蒙面人也出現在羅興亞人在孟加拉的難民營附近，難民們因此組成了守望相助隊輪班守夜。

現階段，由於緬甸當局已經封鎖該區消息長達9個月，各方仍無從確認蒙面武裝分子究竟是由哪些人組成，也無從驗證緬甸政府的說詞，不過孟加拉邊境軍隊仍然加強警備，以避免突發狀況產生。