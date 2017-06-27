中華電信轉投資再孵小金雞是方電訊登錄興櫃

中華電信轉投資公司是方電訊股份有限公司(以下簡稱：是方，股票代號6561) 預計於2017年6月28日登錄興櫃，為中華電信集團繼中華精測之後，推動IPO的另一隻小金雞。

董事長鄭優表示：「是方為中華電信民營化後對外轉投資併購的第一家公司，非常高興看到是方經營有成，登錄興櫃，這代表是方的營運進入新的里程碑，同時也是對中華電信轉投資佈局的肯定。中華電信將偕同國內資通訊產業，共同推動數位經濟發展；公司亦將持續推動數位經濟的轉投資，期許公司成為數位經濟的發動機，創新產業的領航者。」

總經理謝繼茂亦指出：「中華電信轉投資是方後，成功發揮集團資源綜效，協助是方於2008年轉虧為盈，使是方營運逐步改善並穩定成長，深獲國際企業客戶的肯定，成為國內第二類電信的領導品牌。對於是方登錄興櫃，中華電表達高度祝福，未來也將持續與是方的策略合作，推動集團向上成長。」

是方創立於1991年1月19日，於2006年9月成為中華電信的關係企業，目前資本額6億元。是方多年來專注在IDC機房、數據網路、雲端應用等服務，聚焦國際企客業務。2016年4月更透過其子公司上海是泰成功取得上海市VPN/ISP增值電信執照，未來以取得大陸全國性執照為目標，滿足兩岸台商業務發展之需求。此外，是方於2016年成功取得經濟部工業局「公用雲端資料中心開發與應用服務」專案，將建置國產雲端應用服務平台，以雲端生態產業鏈的營運模式，豐富雲端應用服務產品線，蓄積未來的成長動能。

展望未來，中華電信期許是方持續提升公司經營績效，強化公司治理與善盡社會責任，積極創造客戶、股東、員工與社會的價值，達成多贏的營運目標及企業永續經營的使命。