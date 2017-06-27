A股納入MSCI 長期大利多

MSCI如市場預期將中國A股納入市場指數，佔MSCI新興市場指數的權重為0.73%。富邦中國新平衡入息基金經理人呂其倫指出，由於此次A股納入數量與權重高於預期，短線有利於提振A股市場，且由於不納入中型股，故權值A股受惠程度優於預期，預估上海股市因市值較大，受惠程度將優於深証市場，長期而言對A股市場無疑是重大利多。

MSCI今年3月提案納入169檔A股股票，但最終高於預期納入222檔個股，指數配置權重也較之前有所提高，超出市場預期，短期內會提振風險偏好。呂其倫表示，納入MSCI指數是中國資本市場國際化的重要標誌，未來將可望帶動其他國際指數加大中國市場的權重，推動國際資金增加中國資本市場配置。

另外，相較於先前提案版本，此次MSCI納入A股採取A股、H股及ADR混和挑選權重，因此如大型公司同時具有A股及H股，若兩者權重皆顯著，將同時納入該公司之AH股。因此，呂其倫認為，雖然該公司H股權重將隨整體H股權重下調，然將補上A股，使得該公司對整體指數影響性仍高。加上不納入中型股，因此權值A股受惠程度將優於預期，且預估上海股市因市值較大，受惠程度將優於深証市場。

至於H股此次整體權重調降，且相較於先前提案版本，本次權值股亦納入A股，對H股權值股之權重衝擊較先前為大。然此衝擊已提前反映在H股上，呂其倫說，觀察恒生AH股折溢價指數自3月見低後，已逐漸攀升至近期區間上緣，預期後續AH折溢價偏高將使得H股價值浮現，有利於後續H股轉強。

從資金規模來看，此次第一步只納入5%的A股權重，對應A股MSCI全球指數、新興市場指數的權重約為0.15%、0.73%，對應的資金增量約為41億、110億美元，總計約151億美元，相對於A股市場近7兆美元的規模而言，比例有限。但根據外資統計，若未來一切順利，未來五年持續加大納入規模，中國A股占MSCI新興市場指數、MSCI全球指數的比重可能提升至9%、1%，帶來約2300億美元的資金流入，最終在全面納入下，累積資金流入或達到4,300億美元。故長期來看，呂其倫認為，本次MSCI納入後A股後，大型指數公司皆已納入A股，加上有滬港通及深港通連接三地市場，中國股市開放已逐漸成形，而香港市場將在此扮演重要聯外角色。

隨著中國股市加入MSCI，中國政府持續推動一帶一路等政策，將能推動中國未來經濟成長，呂其倫認為中國政府保增長的能力很強，今年中國股市表現可以期待。從中國整體經濟概況來看，去年第四季以來，中國經濟開始走向了反彈道路，今年第一季GDP同比增長6.9%的開局，呈現出經濟復甦的跡象，多項宏觀經濟指標都趨於改善。在4月的監管政策密集出台後，監管力道已經告一段落，5月底以來證監會減持新規、IPO核發放緩都是監管放鬆的主要信號，在在顯示中國政府當局目前希望股市維穩，不希望大幅下滑。