腸病毒疫情上升 新增2名幼兒染重症

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）疾管署今（27）日公布，南部和北部各新增一名腸病毒重症確定病例，年齡均為2歲以下，分別於6月6日、6月11日發病，所幸2名個案經治療後均已康復，目前健康情形良好。

衛生單位調查，南部女嬰平時由家人照顧，同住家人中，6歲姊姊與個案同日出現發燒，經就醫後已康復，個案姊姊就讀的幼兒園目前無人有疑似腸病毒症狀。該案例確認為伊科5型腸病毒重症。

北部男嬰活動史為住家及托嬰中心，無法排除因家庭接觸者或托嬰中心接觸者導致個案發病之風險，因母親曾在個案發病前一週出現感冒症狀，而托嬰中心曾於6月12日至13日共通報3名腸病毒感染幼童（含本個案），並於6月13日至20日停課。該案例確認為克沙奇A6型腸病毒重症

近期國內腸病毒疫情持續上升，上週（6月18日至6月24日）全國門、急診就診人次為9,045人次。監測資料顯示，國內今年截至目前共檢出20例腸病毒71型輕症個案，今年累計4例腸病毒重症確定病例，分別為2例克沙奇A6型，克沙奇A2型及伊科5型各1例。

腸病毒的傳染力極強，主要由腸胃道或呼吸道傳染，也可由接觸病患皮膚上的水泡及分泌物而傳染，正確勤洗手是預防最有效的預防方法。暑假即將到來，疾管署提醒，放假期間孩童如出入人口密集、互動頻繁的場所（如安親班、室內兒童樂園），返家或進食前需確實洗手，以降低感染風險。大人工作返家則務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，亦應以肥皂正確洗手。

此外，腸病毒重症病程發展快速，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，若家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，應在家休息並避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的機會。一旦發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往醫院接受治療。