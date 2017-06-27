駐厄瓜多代表處更名 中華民國改台北

繼杜拜後，中華民國駐厄瓜多代表處也在近日改名，由中華民國駐厄瓜多商務處改為台北駐厄瓜多商務處。

目前外交部官網上，中華民國駐厄瓜多商務處（Oficina Comercial de la Republica de China (Taiwan), Quito, Ecuador）已改為台北駐厄瓜多商務處（Oficina Comercial de Taipei）。

外交部發言人王珮玲表示，厄瓜多政府片面要求駐厄瓜多代表處將原本使用多年的「中華民國駐厄瓜多商務處」更名為「台北駐厄瓜多商務處」一事，政府深感遺憾，並已由駐厄瓜多代表處第一時間表達政府嚴正抗議。

她說，基於保僑護僑及維繫雙邊經貿實質關係考量，駐處仍維持正常運作，辦理領務、僑務及雙邊經貿工作。

此外，據了解，曾被要求摘牌遷館的中華民國駐奈及利亞聯邦共和國商務代表團，目前也正準備啟動搬遷作業。

外交部亞西及非洲司長陳俊賢日前表示，有5個台灣駐在非邦交國的代表處，使用中華民國或台灣名稱，遭來自中國大陸的打壓要求改名。如果繼續使用，會被要求拆牌。

這5駐外館處中，目前剩下3個駐外館處仍有中華民國或台灣名稱，包括中華民國駐奈及利亞聯邦共和國商務代表團（The Trade Mission of the ROC（Taiwan）, Abuja, Federal Republic of Nigeria；台灣駐巴林商務代表團（Trade Mission of Taiwan tothe Kingdom of Bahrain）；中華民國駐約旦商務辦事處（Commercial Office of the Republic of China（Taiwan））。