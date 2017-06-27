〈時評〉媒體若失去第四權

當媒體失去公益性，也不必為追查真相，只是把版面切割出售，像超市一樣把其他人的新聞上架，這種商業性的操作模式，將會使得社會缺乏一股監督、制衡的力量。



這幾天，媒體界最火熱的話題，就是蘋果日報推出的組織重整方案，鼓勵公司員工自行創業、成立工作室，然後與蘋果日報簽約、合作供稿，一方面可以將新聞賣給蘋果日報，或是給他的媒體，增加個人收入。



這是標準商業化的經營手法，將一些業務外包，降低經營成本，減少人事負擔，是許多企業公司會採取的策略。



然而，這一套模式若是複製到媒體上，並非不可行，但媒體將會一改過去第四權的角色，將完全淪為商品化，無法監督社會、制衡政府。而且，若從陰謀論的角度來看，政黨、政府只要養兩三位記者，負責特定供稿給這家媒體，等於就間接控制了這家媒體的政治新聞，對民主政治發展來說，絕對是負面效應。



不僅是政治，包括一般企業也一樣，過去還得搞一些置入性的行銷，現在只要養幾位記者，同樣可以達到特定宣傳的效果。可以預見的是，這類型的報導將會愈來愈多，閱聽大眾身處在商業包裝出來的訊息裡，無法分辨真假。



至於負面報導呢？還是會有的，只是品質內容將大打折扣。過去，媒體報導任何新聞時，都要經過查證，並且客觀、公平的平衡報導，但現在只是用個人工作室的文章，查證的責任要落到誰身上？萬一出了事，媒體難道就不用負責任嗎？還是全部推給委外的報導者嗎？



確實，網路發達的時代裡，傳統報紙已經式微，許多人的主要訊息管道，都是來自於網路媒體，但這不表示報紙的公益性已不復見，相反地，就算是網路媒體的報導，都要負擔起這些相關責任。



媒體不論是平面、網路、廣播、電視，就算以後還會出現其他變化，但其追求的基本價值和原則，絕對不能被商業模式所取代。

（作者李平華，資深媒體人）