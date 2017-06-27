瓜地馬拉主委巴亞達雷斯訪台

(台灣英文新聞 / 政治組報導) 外交部26日表示，台灣友邦瓜地馬拉共和國總統府競爭暨投資委員會主委巴亞達雷斯（ Acisclo Valladares Urruela）偕瓜國Blue Tower集團理事羅培姿（Gabriela López）一行2人應台灣政府邀請，訂於2017年6月26日至7月1日來訪。

外交部說，巴亞達雷斯主委此行係首度來訪，旨在觀摩台灣政經發展、 公務人員人事考選制度及交通建設等成功經驗， 做為強化瓜國競爭力及創造有利投資環境之參考。訪團在臺停留期間將拜會經濟部、交通部、考選部、 公平交易委員會等，並接受外交部常務次長劉德立款宴， 另將參訪中華民國對外貿易發展協會、新竹科學園區、 中華電信公司及宣德能源公司，以及參觀臺北101大樓、 臺灣生物科技大展及日月潭國家風景區等經濟文化設施。

外交部說明，台灣與瓜地馬拉自1933年建交迄今逾80年， 兩國邦誼篤睦友好，高層互訪頻密，雙方合作計畫成果豐碩， 甚受瓜國各界肯定。瓜國歷年來均堅定支持我擴大國際參與， 包括有意義參與「世界衛生大會」（WHA）、「國際民航組織」（ ICAO）及「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）等， 未來兩國將賡續深化友好合作關係。