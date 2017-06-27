〈財經主筆室〉好的獨董帶你上天堂 壞的獨董…

股東會旺季即將邁入尾聲，各家進行董監改選的公司也都已完成新獨立董事的選任，雖然近來上市櫃公司弊案頻傳，且該公司的獨立董事們事前都未能發揮「監督」與保護投資人功能，讓外界對台灣企業獨立董監事水準與制度再度出現一波檢討聲浪。

從陞技、樂陞案開始，以致於最近爆發的永豐金董事長何壽川遭聲押後迅速遭金管會解除職務等，都發現儘管公司都有設置獨立董事，且不乏台灣大學教授、證交所前董事長、財經界金管會官員等退休後轉任的重要專業人才，也不能保證免除「人謀不贓」的危機，事前既難以預防，事後也很難追究，部份獨董在有意、無意下淪為橡皮圖章。

不過，其實台灣上市公司也有好的獨立董事案例，例如最近股東會成為大熱門的鴻海，去年延攬創新工場董事長李開復擔任獨立董事，被郭董尊稱為「踏入人工智慧領域的老師」，任職獨董短短一年，已為鴻海促成四、五個AI軟硬整合投資案。

而翻翻台積電選任獨董歷史，會發現均是世界級的一流企業家或學者，包括現任的獨立董事名單中有包括前英國電信公司執行長彼得．邦菲、宏碁集團創辦人暨榮譽董事長施振榮、前德州儀器公司董事長湯馬斯．延吉布斯、前應用材料公司董事長麥可‧史賓林特，之前則聘請過飛利浦半導體財務長J.C Lobbezoo、美國哈佛大學管理學院教授麥可．波特，甚至延攬過具爭議的前惠普女性執行長菲奧莉娜。

張忠謀在2006年聘請菲奧莉娜時就說過，台積電極需要的是「有國際公司領導經驗的獨立董事人才」，當時他就強調獨立董事的「質與量」是一個董事會效能的關鍵。看看這個晉升世界最大晶圓代工大廠在官網上的論述，一個「認真、有能力、獨立」的董事會，擁有四大責任，首要任務是監督，它必須監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息、沒有內部貪污等。二是評量經營團隊之績效及任免經理人，三是重要決策，四是指導經營團隊，董事會每季定期聽取經營團隊報告，花相當多時間與其對話，董事會評判經營策略成功可能性，也必須經常檢視策略進展，並在需要時敦促並調整。

從鴻海、台積電的例子，如果獨立董事、監事的人選挑的好，就長遠的經營結構來看，具有如虎添翼的加乘效果，「好的獨董帶你上天堂，壞的獨董讓你關牢房」，一般股市老手教你（妳）短線投機看內線，長線投資則要看老闆，是否正派誠信，但現在除了好的企業主之外，投資人判斷一家公司前景好壞，會不會是地雷股，或許可以從他的獨立董事團隊選任名單開始。