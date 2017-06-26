劉曉波遭監禁9年 被遺忘的諾貝爾得主

港媒報導，遭中國大陸官方監禁的諾貝爾和平獎得主劉曉波因肝癌末期，已辦理保外就醫。劉曉波2008年起被監禁，2009年更因「煽動顛覆國家政權罪」被重判11年，累計至今已失去自由達9年。

現年62歲的劉曉波，長期堅持以非暴力方式爭取中國大陸人權，呼籲政治改革，並因此多次入獄。由於他已入獄9年，被外媒稱為「被遺忘的諾貝爾獎得主」。

劉曉波曾在1989年參與六四天安門事件，並被控幕後策劃，因此遭到關押。隨後，劉曉波在2008年因發起人權宣言「零八憲章」，又遭到監禁。2009年被中共當局以「煽動顛覆國家政權罪」判處有期徒刑11年，囚禁在遼寧省錦州監獄。

諾貝爾獎評選委員會2010年10月8日宣布，將當年和平獎授予劉曉波。劉曉波成為首位居住在大陸境內而獲得諾貝爾獎殊榮的中國公民。

諾貝爾評選委員會當時授予劉曉波和平獎的理由是表彰他「在中國為基本人權持久而非暴力的奮鬥」、「縱然身陷刑罰，劉曉波已經成為了方興未艾的中國人權奮鬥的標誌與豐碑。」

諾貝爾獎1901年開始頒發以來，共有5位得主無法親自領取和平獎。劉曉波因入獄無法出席，頒獎台更特別放了空椅無聲抗議，讓人印象深刻。

劉曉波獲獎後，妻子劉霞多年來一直遭到中國大陸當局軟禁。劉霞的友人和律師都曾向外界證實，劉霞患有嚴重失眠和憂鬱症，但因擔心被中共當局指控為「精神病」，因此不願到受政府控制的醫院就醫。

近年來，國際社會及輿論雖然曾因劉曉波對大陸當局發出譴責及呼籲，但隨著時間的推移，劉曉波的名字越來越少出現在國際媒體。

英國廣播公司（BBC）中文網更曾以「被遺忘的諾貝爾獎得主」形容劉曉波的處境。