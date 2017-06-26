台股ETF多創新高 富邦公司治理具優勢

國際股市牛氣沖天，台灣加權指數6月以來均維持萬點之上，權值型的台股ETF也跟著水漲船高，16檔台股ETF中就有10檔的收盤價創成立以來新高，其中富邦公司治理（股票代號：00692）6月22日收盤價來到成立以來的新高20.68元， 6月以來截至上周五(23日)的日均量也是除了槓桿反向ETF以外，交投表現最為熱絡的台股ETF之一，在台股下半年仍值得期待下，富邦公司治理可望成為投資人操作台股ETF的主流。

隨著台股續創近期新高，國內多檔台股ETF也價量齊揚、交投熱絡，富邦公司治理（股票代號：00692）上市一個多月，6月22日收盤價也創下掛牌以來新高的20.68元，6月以來截至23日的日均量也有2681張。富邦公司治理ETF經理人温芳儀表示，台股6月以來維持萬點之上且創27年來新高，個股選股難度大為增加，且整體而言，台股盤勢多頭格局未破，雖位於相對高檔且受美股牽動略有壓力，但外資賣壓縮小，下檔應有支撐，運用台股ETF參與台股萬點行情是最便利、簡單的投資工具。

温芳儀進一步指出，臺灣公司治理100指數每年定期審核成分股時，最重要的篩選條件為「最近一年公司治理評鑑結果前20%的股票」，相較於以市值篩選主要成分股的其他台股指數來說，公司治理評鑑制度可說是多了一層把關的效力。以最近發生異常情事的永豐金為例，依據臺灣公司治理100指數編製規則，永豐金在第三屆公司評鑑結果列為21%至35%，未符合今年7月份成份股年度定期審核的參與資格，將自成分股名單中刪除。其他台股指數則因無此篩選原則，不見得會刪除這檔成分股，故此為台灣公司治理100指數與其他台股指數最大的不同，更是優勢所在。

就台股未來展望而言，温芳儀表示，雖台灣近月在外銷及企業景氣等相關數據均有轉弱現象，但由於下半年進入傳統旺季，台積電及大立光兩大龍頭指標企業亦表示後續展望仍正面看待，在蘋果及相關供應鏈持續出貨下，下半年仍值得期待，加上籌碼面上外資減碼幅度有縮小跡象，台股萬點之上賣壓並未顯著擴大，顯示下檔應仍有支撐。整體而言，台股盤勢多頭格局未破，雖位於相對高檔且受美股牽動略有壓力，但外資賣壓縮小，下檔應有支撐，故對台股大盤及臺灣公司治理100指數仍持中性偏多看法。近期除了關注外資期現貨籌碼、以及新台幣匯率走勢外，美國科技股表現及近期股東會對下半年營運展望亦為市場觀察重點，除了可成、鴻海股東會為法人聚焦所在，另外蘋果相關供應鏈及傳產業股東會亦陸續展開，相關訊息風向很可能牽動台股走勢，須加以留意。