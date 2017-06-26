致災性暴雨不斷，富邦產險呼籲公共工程應購買完工土木工程保險

致災性暴雨造成全台各處災情不斷，甚至導致橋墩、公路毀損，即將來臨的颱風季節，影響程度將不亞於梅雨鋒面，對於可能發生的公共建設與建築毀損，富邦產險呼籲機關可將完工土木工程保險納入整體風險規劃。

台灣因獨特的地理環境，天災往往造成極大的財物損失及人員傷亡，尤其是土木結構物及公共建設，一旦遭破壞，其經濟損失及影響程度相當可觀，然而台灣財產保險的保險填補率極低，據行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會及中華民國產物保險商業同業公會統計，2009年的莫拉克風災造成約1800億元的經濟損失，產險賠款卻只有23億元，保險填補率僅1.24%，921地震的保險填補率也僅有4.03%。幾乎所有的損失皆靠中央政府籌措的重建預算支撐，龐大的特別預算負擔，不但造成財政負擔，同時擠壓其他正常預算，也影響國家發展前進的動力，最終後果仍由納稅人來承擔。

金管會為提振保險競爭力，鼓勵產險業研發創新保單，在產險公會及再保險業者協助下，自2008年開始，國內產險市場已推出「完工土木工程保險」商品，保障各種土木工程設施及其相關機電設備，如道路、橋樑、高架線路與機場跑道等，在天災及遭惡意破壞的情形下所導致的損失。但據產險公會統計，自完工土木工程保險上路銷售以來，承保件數屈指可數，投保比例不到數十萬分之一。反觀鄰近台灣且同樣面臨颱風、洪水、地震等天然災害威脅的韓國、日本及馬來西亞，皆透過投保完工土木工程保險來轉嫁損失。

以韓國為例，自2002年起開始針對政府出資的BOT案，如仁川國際機場、高速鐵路、快速公路、隧道等公共工程，投保完工土木工程保險，年保費約新台幣6億元至7.5億元。日本2011年311大地震造成毀滅性的破壞，新幹線系統也因為投保了完工土木工程保險，新幹線JR列車、車站及軌道在地震及海嘯中的損失皆獲得理賠，理賠金額達數百億日圓。

對此，運用風險管理工具，或透過「完工土木工程保險」承保公共建設，如道路、鐵路、機場、港口或水利工程等，除可取得足夠的修復修建資金保障，也保障資產免除災害損失，減輕政府治理之重擔，一舉兩得，共同創造政府與人民的雙贏。