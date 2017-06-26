八仙塵爆二週年 長庚醫護人員訴陪伴傷友之心情

(台灣英文新聞 / 社會組報導) 八仙塵爆事件即將在明(27)日滿二週年，2015年6月27日在新北市八仙樂園舉辦ColorPlay Asia彩色派對時，發生粉塵爆炸造成15人死亡，499人受傷。林口長庚醫院立即成立應變指揮中心，投入大量人力物力搶救傷患，收治的病患多達50幾位。在二週年前夕，長庚醫院特舉辦「你不孤單，長庚一路相伴」記者會，邀請整型外科廖漢聰系主任、灼傷中心莊秀樹主任，等醫護人員一同分享他們陪伴傷友的心情。

林口長庚醫院統計，「燒燙傷門診治療中心」40%為本院原本的傷友，並且吸引許多他院前來的傷友，占60%。至今年5月，在此中心接受治療的八仙塵爆傷友累積共約100人，其中33人已經重返職場就業、29人恢復就學、31人繼續復健中。

灼傷外科莊秀樹主任，一向手握冰冷手術刀的鐵漢，也柔情的寫出了一篇抒情短文。他說，「走進燙傷聯合復健中心，當你以輕盈的步伐，取代那舉步艱難的腳步，我們感覺到那是，雙腳攣縮去除，往前邁進的步伐；當你以一眸微笑，取代那憂鬱的臉孔，我們感覺到那是，往前邁進的喜悅；當你的豐腴臉龐，取代那消瘦的臉頰，我們感覺到那是，你那右手，恢復拿筷子進食的喜悅；當你的助行器，取代那輪椅，我們感覺到那是，你的努力又往前邁進一小步；當你從椅子上站起來，助行器隱失在你的身側，我們感覺到那是，腳踝重建的功能已恢復。七百多日的期盼終於到來，你的阿基理德肌腱，可以大步往前邁進了。長庚醫院與你一齊往前邁進。」

出席記者會的佳佳，才剛當媽媽沒多久，就發生意外受傷了。住院期間一直掛念家裡的孩子，好不容易出院，想要抱抱他摸摸他，卻發現關節僵硬到不聽使喚，期待出院後溫馨影像全部瓦解，生活無法自理，所有大小事需要皆靠別人幫忙，更別提幫孩子泡牛奶、換尿布。儘管旁人不斷鼓勵，媽媽也在一旁協助，那股無力，失落感就是無法抹去。支持著她的是，每次出門前，孩子的鼓勵：「媽媽，加油！」，讓佳佳決定一定要突破自己，不只為了自己，更要為了孩子，家人努力。佳佳非常感謝長庚醫療團隊協助完成她的小小心願。我們也想要說，「佳佳媽媽，加油！我們一直都會在旁陪伴妳。」

林口長庚紀念醫院鄭明輝院長表示，這二年來長庚醫院持續投入許多資源給予傷友最佳的照護，有鑑於燒燙傷的復健對於傷友肢體功能的恢復極為重要，因此我們結合整型外科、復健科及精神科三大專科，於2015年12月在桃園長庚開設「燒燙傷門診治療中心」，耗資近千萬進行整建及相關設備採購，藉由跨專科合作，聯合評估燒燙傷患者並提供個別化及最佳化的醫療評估。這個中心已成為八仙塵爆第三階段復健評估作業指定醫院之一。