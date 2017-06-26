〈時評〉物價vs.薪資 央行彭總話說對一半

央行總裁彭淮南在6月22日央行理監事會議後的記者會，對物價與薪資發表了許多「高見」。

彭總裁說：「無論是實證結果或過往資料均顯示薪資會影響物價，即薪資上漲為因，物價上漲為果」，話是不錯，卻沒能指出更多物價全面上漲的因（例如水、電、瓦斯等壟斷性物資的領導上漲），誠為美中不足，更讓講話的誠意大打折扣！

稍具邏輯概念的人都知道：薪資上漲為因、物價上漲為果的論述為真時，物價上漲為因、薪資上漲為果的論述是不一定為真的。所以，當彭總裁又說「物價對薪資無顯著影響」時，飽受物價一再飛漲、薪資卻長期凍結的窮忙族、月光族是心有戚戚焉的，因為，話簡直說到他／她們心坎裏了！只是，且慢高興，更別誤會了，彭總裁話還沒說完，人家不是指物價一再飛漲，而是說「這些年物價低且穩定，大家都不太珍惜它」！這是什麼跟什麼？這些年來，某些蔬果因氣候因素及產銷失衡，價格如坐雲霄飛車，時而奔上高空、時而直線下墜，那來的穩定？以日本為例，30年前，自動販賣機飲料一罐賣100日幣，現在漲到120日幣左右，要說「穩定」，這才勉強算吧？難道說，彭總裁的「穩定」是「穩定上漲」,話講一半嗎？

至於說「這些年物價低」，郭台銘們是否有同感是不知道，一般市井小民與家庭主婦大概沒幾個人聽得下！看物價是高是低，不能光看絕對物價，而要看相對物價，也就是談物價要搭配國民所得來談才有意義！

台灣這一、二年的香蕉零售價簡直高不可攀。其實，以個人近幾年來多次到洛杉磯作客的經驗，發覺大華超市、Valu Mart的香蕉，一美元買個兩磅左右是家常便飯，特價時買過5、6磅一美元，把磅換算成斤、把美元兌換成台幣，再參酌美國人均所得是台灣的2.5倍，請問：號稱香蕉王國的台灣，香蕉價格是低是高？

英國的人均所得大約是台灣的1.85倍，可倫敦Sainsbury連鎖超市吐司一條約一英鎊，晚上特價時常常打2折出售，換算成台幣是8塊不到，這，台灣人能想像嗎？

彭總裁還說：「捷運文湖線1996年通車到現在票價都沒變」，那又怎樣？對沒有捷運可搭的大多數國人而言，這是典型的「由台北看台灣」，說捷運票價太奢侈了，還不如說汽油價格才實在。美國今年3月13日到6月19日的全國平均油價為每公升0.69美元，折合台幣21元出頭，加州油價在美國數一數二貴，加上汽油稅每加侖約3美元，約合每公升台幣24.2元；台灣汽油售價是不含燃料稅在內的，收入又只有人家的四成，汽油價格是貴還是便宜？

另外，在倫敦，持oyster卡搭tube(地鐵)由zone 6的希斯洛機場到zone 1市中心，大約50分的車程，非上、下班時段票價是3.1英鎊，折台幣120元，加計國民所得後，台灣新開張不久的機場捷運票價是高是低就不言而喻了！ˉ

總歸一句話，台灣薪資確實是低，物價可不低，台灣居，大不易啦！如果薪資調高在先，物價跟漲在後，倒也就罷了；光物價一路猛漲，薪資卻文風不動，不食人間煙火的央行總裁不能替勞苦大眾仗義執言，閉嘴就算了，還要在一旁說風涼話，不氣人嗎？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）