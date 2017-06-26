新北市2017年度「日熱十射，鍋香四溢~在深坑」創意燜燒鍋競賽大火拚

(台灣英文新聞 / 生活組報導) 新北市深坑區深坑國小23日承辦「日熱十射，鍋香四溢~在深坑」創意燜燒鍋競賽活動。共計有公私立國高中小學校51隊參與，報名相當踴躍。太陽能悶創意燒鍋競賽，除了比悶燒鍋的烹煮效能，還比創意造型。操場中，陽光灑落且反射下，一個個由各校選手展現創客精神，製作出的箱型、折疊型或拋物面型燜燒鍋烹煮著美味的食物。
教育局長林奕華表示，太陽能創意悶燒鍋創意競賽已經邁入第10年，為了歡慶10周年，這次擴大邀請境內各級學校踴躍參與。參賽者運用隨手可得的材料及太陽能集中吸熱的原理，創作出熱效率、實用性及效能高的太陽能燜燒鍋，DIY創作過程落實做中學，學中做，也將能源教育、環境永續的概念深耕在生活教育中。多元的環境教育學習管道、讓孩子從小學習低碳及健康的友善地球生活。
今年新增國高中組比賽，其中正德國中由特教班學生組隊前來挑戰。第一次參與比賽的重慶國中選手吳昀柔和褚軒羽同學開心表示，創作過程中和隊友合作搜集回收物質再利用，並討論陽光反射角度及DIY動手做，不但大家享受到創作的樂趣，同時也提升了手作能力。首次帶隊參賽的黃郁雯老師也指出，「創意燜燒鍋」競賽透過合作創意的激盪，看到同學突飛猛進的成長，辛苦的疲憊就一掃而空了。學生將課堂上學到的再生能源應用，融入生活實踐中，讓此次活動奠定學生珍惜能源愛護環境的正確知識及技能的基礎。
中正國中團隊表示，他們搜集回收餅乾盒和保麗龍盒製成箱型燜燒鍋，找到陽光反射最佳角度，讓鍋子溫度很快飆升到170度。此外，錦和高中團隊王柏勳選手表示，他們至鐵工廠搜集回來的鋁屑、鐵砂和一些海砂放入鍋中，鍋子很快溫度達到100多度，且讓溫度保留在鍋中。正德國中羅雅玲老師也指出，「創意燜燒鍋」競賽透過合作創意的激盪，看到特教班同學手作能力突飛猛進的成長，且將課堂上學到的再生能源應用，融入生活實踐中，加深加廣學生珍惜能源愛護環境的知識及技能。歷年屢獲佳績的竹林國小，今年再次以綠蠵龜、獨角仙造型燜燒鍋，榮獲國小組第一、二名。
新北市為落實師生節能減碳創意行動，積極推動各項低碳政策，如透過節能績效保證專案協助14所學校以節省下的電費汰換老舊燈具，並培育校園能源管理師，為學校用電習慣把脈。此外，辦理「再生能源風力車」及「太陽能車」競賽，讓學生認識、利用再生能源，為新北市的能源低碳教育加分，也讓學生為地球盡一份心力。經過整個上午激烈的較勁，比賽成績如下:國小組第一名：竹林國小與光華國小；國中組第一名：中山國中、三重高中國中部、中正國中；正德國中特教班學生榮獲最佳潛能獎項。