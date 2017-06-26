新北市2017年度「日熱十射，鍋香四溢~在深坑」創意燜燒鍋競賽大火拚

(台灣英文新聞 / 生活組報導) 新北市深坑區深坑國小23日承辦「日熱十射， 鍋香四溢~在深坑」創意燜燒鍋競賽活動。 共計有公私立國高中小學校51隊參與，報名相當踴躍。 太陽能悶創意燒鍋競賽，除了比悶燒鍋的烹煮效能，還比創意造型。 操場中，陽光灑落且反射下，一個個由各校選手展現創客精神， 製作出的箱型、折疊型或拋物面型燜燒鍋烹煮著美味的食物。

教育局長林奕華表示，太陽能創意悶燒鍋創意競賽已經邁入第10年 ，為了歡慶10周年，這次擴大邀請境內各級學校踴躍參與。 參賽者運用隨手可得的材料及太陽能集中吸熱的原理， 創作出熱效率、實用性及效能高的太陽能燜燒鍋，DIY創作過程落 實做中學，學中做，也將能源教育、 環境永續的概念深耕在生活教育中。多元的環境教育學習管道、 讓孩子從小學習低碳及健康的友善地球生活。

今年新增國高中組比賽，其中正德國中由特教班學生組隊前來挑戰。 第一次參與比賽的重慶國中選手吳昀柔和褚軒羽同學開心表示， 創作過程中和隊友合作搜集回收物質再利用，並討論陽光反射角度及 DIY動手做，不但大家享受到創作的樂趣， 同時也提升了手作能力。首次帶隊參賽的黃郁雯老師也指出，「創意燜燒鍋」 競賽透過合作創意的激盪，看到同學突飛猛進的成長， 辛苦的疲憊就一掃而空了。學生將課堂上學到的再生能源應用， 融入生活實踐中， 讓此次活動奠定學生珍惜能源愛護環境的正確知識及技能的基礎。

中正國中團隊表示， 他們搜集回收餅乾盒和保麗龍盒製成箱型燜燒鍋， 找到陽光反射最佳角度，讓鍋子溫度很快飆升到170度。此外， 錦和高中團隊王柏勳選手表示，他們至鐵工廠搜集回來的鋁屑、 鐵砂和一些海砂放入鍋中，鍋子很快溫度達到100多度， 且讓溫度保留在鍋中。正德國中羅雅玲老師也指出，「創意燜燒鍋」 競賽透過合作創意的激盪， 看到特教班同學手作能力突飛猛進的成長， 且將課堂上學到的再生能源應用，融入生活實踐中， 加深加廣學生珍惜能源愛護環境的知識及技能。 歷年屢獲佳績的竹林國小，今年再次以綠蠵龜、獨角仙造型燜燒鍋， 榮獲國小組第一、二名。

新北市為落實師生節能減碳創意行動，積極推動各項低碳政策， 如透過節能績效保證專案協助14所學校以節省下的電費汰換老舊燈 具，並培育校園能源管理師，為學校用電習慣把脈。此外，辦理「 再生能源風力車」及「太陽能車」競賽，讓學生認識、 利用再生能源，為新北市的能源低碳教育加分， 也讓學生為地球盡一份心力。經過整個上午激烈的較勁， 比賽成績如下:國小組第一名：竹林國小與光華國小； 國中組第一名：中山國中、三重高中國中部、中正國中； 正德國中特教班學生榮獲最佳潛能獎項。